宋祖兒傳涉偷漏稅4500萬 　內地5家電視台官微清空本人相關內容

網傳內地演員宋祖兒被前公司員工實名舉報偷稅漏稅，涉及到4500萬金額（人民幣，下同）。內媒《紅星新聞》報道，在9月1日，北京衛視、湖南衛視、浙江衛視、江蘇衛視、安徽衛視的微博裏已將宋祖兒相關內容全部刪除。



在9月1日，北京衛視、湖南衛視、浙江衛視、江蘇衛視、安徽衛視的微博裏已將宋祖兒相關內容全部刪除。（《紅星新聞》）

此外，就在8月30日，個人護理品牌潘婷（PANTENE）剛剛宣布宋祖兒為其代言人，目前這條微博也已不可見。

截至9月1日上午10點30分，宋祖兒及宋祖兒工作室尚未就網傳消息作出任何回應。

《羊城晚報》報道指，目前，宋祖兒有四部劇集待播，涉及不同視頻平台和出品公司。當中包括與任嘉倫合作的古裝劇《無憂渡》，由愛奇藝出品，預計在愛奇藝播出；與劉宇寧合作的古裝劇《折腰》，該劇由歡娛影視出品，騰訊視頻播出；與張新成、王彥霖等人合作的年代商戰劇《艱難的製造》，該劇由正午陽光出品、將在愛奇藝和騰訊視頻播出；以及即將開機的青春劇《煥羽》。如果宋祖兒偷稅漏稅屬實，這些劇集都會受到影響。

據早前報道，據爆料者稱，宋祖兒被前公司員工實名舉報稅務問題，涉及到4500萬金額。爆料者稱目前宋祖兒已經被帶走約談，還說宋祖兒避稅的方式是通過拆分合同和利用私人帳戶收款，還少繳營業稅和附加稅。

爆料者稱，宋祖兒為了片酬問題還註銷了3家公司，然後利用工作室的名義接戲，這樣個人「勞務報酬所得」就轉成了「經營所得」。

內媒《上游新聞》31日報道，天眼查App顯示，宋祖兒（原名孫凡清）共關聯4家企業，其中，由其個人獨資的青島柒鼎影視文化工作室、長興洵美影視文化工作室、新沂涓涓影視文化工作室均已註銷，目前存續狀態僅剩上海泓泉影視文化有限公司1家。

《上游新聞》報道又指，上海松江稅務局對接該企業（上海泓泉影視文化公司）的稅務專管員表示，暫無接收到關於該企業的涉稅舉報。