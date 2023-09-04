天津大爺跳水爆火成「8A級景區」　熱血場面更引奧運冠軍何沖挑戰

此前，因天津眾多大爺大媽跳水抗議日本福島核污水排海，影片引發網民熱傳，一度登上微博熱搜榜。天津獅子林橋及北安橋等跳水點因此成為遊客「打卡」景點，還被天津網民戲稱為「8A級景區」。不過日前官方回應表示，海河禁止游泳；跳水為民眾自發組織活動，不屬於景區和管理範疇。



眾多網絡影片中，天津海河橋上，大爺們喊出「生存1分鐘，快樂60秒」的口號，從橋上一躍而下。簡單的快樂和對生活的豁達態度，吸引許多人一同加入跳水行列。有單人有組合，男女老少、中國人、外國人大家各自高喊口號後跳入水中，無論水花大小，都會獲得圍觀群眾叫好鼓掌，甚至有群眾作為「評委」在岸邊打分，場面十分熱鬧壯觀。

9月2日，還引來跳水奧運冠軍何沖加入，與大爺一起跳水，毫不在意水花。何沖亦讚天津大爺們「非常專業」。

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天津大爺跳水走紅網絡後，吸引不少遊客專門到此處打卡，網民戲稱跳水是天津的「8A級景區」，是天津的「新名片」。不過，天津市水務局工作人員表示，條例規定海河禁止游泳。對於將跳水作為天津的「8A級景區」，天津河北區文旅局工作人員稱大爺們跳水是自發組織的活動，不屬於景區和該局管理範疇。

「我從小就看他們在跳了，怎麼會因為大爺跳河火了呢？」天津本地人林小姐表示不解，她說，當地許多路段也因此非常擁擠，而且為了保障安全，橋墩下還有消防隊員待命以備不時之需。官方回應後也有網民表示，希望不要過度炒作、政府不要介入太多，將簡單的快樂留給民眾。

網民睇法：

本來年年大爺們玩的挺好，網紅們一炒作，引起關注。回頭大爺們沒地玩了



我們祖祖輩輩都在海河學游泳



天津人的海河情誼，我小時候就在海河裏游泳，夏天納涼是天津人都知道，全國都知道就不行了？



管管網紅炒作跟風，破壞大爺大媽的退休快樂活動幹嘛？



沒出事怎麼都好，出了事家屬就得到處要賠償



文旅局還不趕快採取措施讓這活動火下去，多好的機會啊，別那麼官僚好嗎？

