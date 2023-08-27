福島核廢水｜天津大爺跳水抗議　熱血高喊｢炸平日本｣引群眾叫好

8月24日，日本正式開始排放核廢水，引發內地民眾在網絡聲討，並發起抵制日貨等行動。

近日，熱愛跳水的天津市民們也用「跳水炸彈」方式，抗議日本排放核廢水，情緒激昂表示「炸平小日本」，影片在內地網絡熱傳。



網傳影片中，大爺們站在天津獅橋外側，高喊「給小日本炸平了」「這炸彈專炸小日本」等口號，縱身一躍跳入河中，引起圍觀眾人高呼。

除了熱血沸騰的大爺，大媽、年輕小夥，甚至外國人都紛紛響應，加入「跳水投彈」大軍。外國小哥大聲喊，「地球可以沒有小島，但是不可以沒有海」，引起眾人共鳴拍手叫好。

現場「抗日」氣氛熱烈，河岸兩邊幾百米的圍觀人群形成一道風景線。影片在網絡瘋傳，有網民讚大爺大媽「『炸』出全國人民心聲」，表示想去助威。但也有理智網民提醒，要注意安全，愛國情懷可以換個方式表達。

網民睇法▼



天津伯伯大爺們有國家情懷



給大爺們點讚，給外國小夥點讚



這地方沒這事也天天有大爺大媽跳水



果然是當初殺洋人，燒教堂，鬧義和團最厲害的地方，一百多年過去了，老百姓一點都沒變。



挺不錯，首先敢跳就都是高手，寓教於樂，挺好的



這是壓力太大，找到個正當的宣洩出口呀。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施