科幻片？上海濟南同日出現疑似不明飛行物引熱議　專家：很神秘

9月1日，上海、濟南兩地分別出現疑似不明飛行物，引發關注。不少民眾認為是火流星、飛行器墜落等。專家分析指，目前無法憑藉影像判定具體是什麼。



綜合內媒報道，在9月1日凌晨2時左右，山東濟南七星天文台一台火流星監測攝像頭，拍到一黑色不明飛行物快速滑落地面的影像。

山東濟南出現疑似不明飛行物。（閃電視頻）

同日傍晚，上海寶山區出現紅粉色晚霞，網民拍下疑似白色不明飛行物垂直墜落，伴有火球狀氣體，看起來像燃燒狀態。

上海同日出現疑似不明飛行物。（網絡）

對此，不少網民認為是火流星墜落，也有網民認為是火燒雲天空造成的景象，實際上並未燃燒。也有網民認為是飛行器墜落。

火流星還是飛行器？專家：尚無法確定，很神秘

山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華接受《國是直通車》採訪時表示， 9月1日拍到的不明飛行物是他在濟南七星天文台工作4年以來首次見到。

對於山東的不明飛行物，他表示已排除是水滴、蟲子等猜測，因該物體具有明顯動力飛行軌跡。從軌跡上看，該飛行物有一個由遠及近的過程，速度較快，痕跡出現兩次變化，基本排除流星可能，目前尚未發現墜落物。

對於上海的不明飛行物，專家表示，若影片內容為真，拍攝到的東西則更加神秘。因為若是肉眼可見的這麼大的火流星，一定會有隕石等天外墜落物，「在一定程度上傾向認為是飛行器。但視頻上表現出來如此之大的航跡雲，又不像一般的飛行器。」

上海市相關天文研究人員則表示，其監測系統目前並未檢測到影片中的不明飛行物。亦有從事飛行器研究製造的專家表示，不能確定不明飛行物到底是什麼。

網民點睇：

不是地球人的水滴、是三體人的水滴



這要是之前走近科學能拍好幾集



不就是飛機拉煙被晚霞照紅了嗎



世界屬於三體



非常像科幻片裡，外星人來襲的場景



哪位神仙在曆劫？



不好意思，是我點的星際外賣

