狗尾惹禍！川女搭𨋢遭夫婦毆打扒衣乳房暴露　不滿定性互毆後自殺

四川自貢一名23歲于姓女子早前外出遛完狗後，與同住一棟樓的一對夫婦乘電梯，期間自家狗的尾巴掃到了女子的腿，結果于女不但遭到對方辱罵，還嘴後更被對方毆打、扒衣服致乳房裸露，甚至一度出現短暫意識喪失。事後，備受羞辱的于女堅持要討一個說法，詎料事件竟被當局定性為「互毆」。對此大感不滿的于女隨後留下遺書，吞服安眠藥自殺，幸被搶救回來。近日，自貢市公安局宣傳科工作人員回應，事件還在調查當中。



事發於8月26日傍晚，在小區遛完狗後，于女牽著狗乘坐電梯上樓，並站在電梯最裏邊，而涉事夫婦則在電梯靠門處。這時，小狗搖起了尾巴，期間掃到女子的腿了，對方隨即破口大罵，用詞非常難聽。

不甘捱罵的于女於是還嘴，隨後雙方由口角到肢體衝突，「她先推的我，我也不知道自己會往哪裏倒，我就順手一薅，就抓住了她的頭髮，她就把我推過來，還用手掐我脖子，男子把我的肩膀、頭和手摁住，我們從電梯裏撕扯到電梯門口那裏」。

更甚的是，當電梯停在9樓時，身穿長裙的于女竟遭女子動手扒衣服，衣服一拽就被拽到腰部，而男子則按著于女，讓妻子繼續動手打人，「他們都還沒有要停手的意思」。由於夏天只貼了胸貼，于女的右側乳房最後完全暴露在異性面前。

于女認為，對方是有意用這樣的方式羞辱自己，因扒衣服的性質就是在踐踏一個人的尊嚴，故她拒絕調解，堅持要一個說法。8月29日，于女透露，涉事男女在派出所時承認打了她，「我當著民警說了扒衣服的情節，他們是默認的，這樣是踐踏我的尊嚴的」。

然而，事件最後被定性「互毆」，這令于女非常不滿，隨後更留下遺書後吞服安眠藥自殺，幸送醫後已搶救回來，目前正在接受治療。對於事件，自貢市公安局宣傳科工作人員回應稱，其還在調查當中，後續根據情況再進行相應的發布。