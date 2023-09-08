湖南小學生遭老師用三角尺打破頭骨　家長：閉路電視片段無法調取

湖南長沙一名小學生近日遭到老師用三角尺毆打致頭部受傷住院，一度有生命危險，而令家屬不能理解的是，校方通知他們事發當日的閉路電視片段無法調取。目前，涉事教師宋某明因涉嫌故意傷害罪，已被依法刑事拘留。



事發於周三（6日）下午的岳麓區博才梅溪湖小學，家長周四（7日）在社交平台上發聲稱，涉事男老師拿三角尺毆打學生，導致學生頭部受傷住院。據岳麓區教育局通報，經初步調查，該校四年級教師宋某明在組織課後服務時致該學生額部受傷。事發後，受傷學生已及時送醫治療。局方已對該校黨總支書記和涉事教師宋某明作出停職處理，後續將全力組織做好受傷學生的醫治工作，有關部門將依法依規嚴肅處理涉事人員；同時將全面加強師德師風建設和學生安全管理。

岳麓公安分局隨後亦發警情通報稱，接警後，公安機關立即全面開展調查取證。目前，40歲的宋某明因涉嫌故意傷害罪，被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

現時，受傷學生已經清醒，能清晰回答醫生問話說出自己名字，並能活動手腳。然而家屬前往博才梅溪湖小學溝通，希望了解詳情時，卻獲告知事發當天的閉路電視片段無法調取，對此家屬表示不能理解。傷者父親表示，孩子已從昏迷中醒來，並脫離生命危險，但是對於事發原因及經過校方仍然沒有給出一個明確的交代。

值得一提的是，傷人教師曾被家長投訴。據悉，宋某明是信息技術老師，2018年調入博才梅溪湖小學，平時教授學生電腦繪畫等科學課程，曾獲教學競賽獎項。有自稱是宋某明同學的知情人士對媒體表示，宋某明曾在長沙博才西湖小學任語文教師兼班主任，但因學生成績不理想，遭到家長投訴，隨後經過統一考試調入博才梅溪湖小學。

宋某明在課堂上。（大皖新聞）

另一方面，該知情人士透露，宋某明的曾用名為「宋某亮」，畢業於長沙長郡中學，該名也確現於該校官網1999屆初中畢業生名單中。公開資料顯示，「宋某亮」曾進入《2018年岳麓區公開招聘中小學、幼兒園教師資格複審入圍人員公示名單》中，其以總成績75.75分位列小學語文（在職男）組別第二名。同年9月21日，「宋某亮」再次出現在岳麓區教育局公開發布的《2018年面向社會公開招聘中小學（幼兒園）教師、名優教師擬聘用人員名單》中。

不過，對於「宋某亮」何時調入博才梅溪湖小學，何時作出名字變更，還有何以由語文教師改任信息技術教師等問題，校方未有回應。