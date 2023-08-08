公然將女童頭部按水下　浙江游泳教練涉體罰被炒　幼兒園全面整改

浙江衢州市柯城區珍維國際幼兒園近日傳出游泳教練體罰女童，周二（8日）凌晨，柯城區教育局發布通報指，涉事教練員已被辭退，教育局已責令該幼兒園暫停游泳培訓課程。



周日（6日），一名家長爆料稱，自己花了約5萬元人民幣年費送孩子上最好的幼兒園，沒想到即將畢業時卻被體罰。影片顯示，孩子的頭多次被游泳教練按到水下。

翌日，幼兒園工作人員承認，事件確屬園方監管不嚴。據教練稱，當時他是因為小女孩調皮，阻擋了其他孩子，才一時氣急下動了手，又指大班的孩子都會游泳和憋氣，孩子並無大礙。而事發後，家長到幼兒園，教練第一時間道歉，但仍遭到毆打。家長要求教練連續7天在幼兒園門口給每個家長鞠躬道歉，並要求幼兒園退還4年的學費，被幼兒園拒絕。

周二凌晨，柯城區教育局就此事發布一則情況通報指，針對網傳信息，柯城區教育局立即成立工作組，開展調查。經核查，該幼兒園外聘游泳教練員在教學過程中存在體罰學生的行為。教育局已責令該幼兒園暫停游泳培訓課程，舉一反三，進行全面整改。目前，該幼兒園已辭退涉事教練員，並向家長致歉，雙方達成和解。下一步，該局將對轄區幼兒園暑托情況開展督查，進一步規範管理。

前述工作人員透露，他們至少向家長三次登門道歉，又指理解家長疼孩子的心情，但針對家長要求教練在校園門口連續7天鞠躬賠禮道歉，退還4年學費的要求，他指：「因為孩子剛好今年畢業，是我們的錯，我們承認，家長提出的這兩個要求，我們一個小小幼兒園能怎麼辦，我們也會加強整頓。」