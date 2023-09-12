「投訴的都考不上高中」　廣州一小學領導公開恐嚇家長學生惹議

昨日（11日），網傳廣州開發區二小新生家長會上，學校領導疑似恐嚇學生「投訴的都考不上高中」，引發熱議遭批。隨後，官方回應稱已對當事人作出嚴肅批評，責令書面檢討。



9月11日，一張廣州開發區二小學新生家長會上的照片引起關注。照片中，一名校領導演講的PPT顯示，「提醒幾件事，不要隨意投訴，因為投訴的都考不上高中」。該說法引起現場家長不滿，投訴稱「學校領導言論恐嚇學生，希望職能部門處理。」

廣州開發區第二小學新生家長會，學校領導疑似威脅學生及家長「不要隨意投訴，投訴的都考不上高中」。（網絡資源圖）

隨後，區教育局回應網傳事件表示，高度重視PPT中使用不當用語的情況。經核查，廣州開發區第二小學北校區召開新生家長會於9月3日下午召開，在家長會PPT中確有不當使用「不要隨意投訴，因為投訴的都考不上高中」表述，學校本意是希望家長對於學校能夠多些理解、支持與包容，培育家校共育的良好氛圍。

教育局已對當事人作出嚴肅批評，責令學校相關負責人作出書面檢討，並向家長做好解釋工作，消除誤會。未來亦將舉一反三，開展全區教育系統師德師風自查自糾工作，對學校教職工存在的言行不規範行為立行立改，切實落實立德樹人根本任務，努力辦好人民滿意的教育，誠懇接受社會大眾監督。

對於該校領導的表述，有網民表示是「赤裸裸的威脅」；也有認為學校不在自己身上找問題，卻要求「不要投訴」，說明學校情況不樂觀。

網民睇法：



現在威脅都這麼直白了嗎？



你慘了，你投訴了，現在你孩子估計考不上高中了



所有電話投訴到教育局的，教育局都會把電話號碼轉給學校，學校一查就知道是哪個家長



現在的軟肋就是：幼無所學、中無所居、老無所醫全讓它們給拿捏住



這是誤會？這麼簡單都表述不清，不適合做老師



得罪學校和老師，有一千種方法整治學生，考上高中是當然是癡心妄想

