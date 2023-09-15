有片｜鄭州女餐廳拒絕陌生男搭訕　竟遭扯頭髮倒地受傷

河南鄭州一名20多歲的郭姓女子日前和兩位女性朋友在一間餐廳吃飯，期間遭到鄰桌一名陌生男子搭訕。她拒絕男子行為，詎料惹禍上身，惱羞成怒的男方竟從身後突然拽著郭女頭髮往下拖，導致她受傷倒地，狀況痛苦。目前，警方已介入調查。



事發於9月12日凌晨，郭女與友人吃飯期間，鄰桌一位黃髮男子一直前來搭訕她們，令她們厭煩不已，更需要請求餐廳員工幫忙讓男子離開她們餐桌。不過男子喋喋不休，甚至未經郭女士等3人同意就自行到收銀台替她們買單，之後又折返餐桌繼續搭訕。

雙方一度起口角，郭女等人還讓餐廳給男子退錢。而男子同伴則不停給郭女等人道歉，稱他是喝多了，希望她們諒解。

然而令人震驚的一幕出現了，從洗手間回來後，黃髮男徑直來到郭女身後，然後一把拽起她的頭髮往地上狠狠一拉，嚇壞雙方的朋友。雖然眾人立即勸拉，但男子非但未有鬆手，反將郭女向前拖行一段距離。

費盡九牛二虎之力起身後，郭女先是準備拿一旁的凳子反抗，但被勸阻。此後，她來到黃髮男的餐桌上，拿起一個瓶子扔向對方，而當黃髮男發狂想往郭女身邊撲時，雙方均被各自朋友勸阻，事件未進一步激化。

郭女的診斷證明。（極目新聞）

不過，郭女此後表情痛苦地蹲下，並隨即倒地，雙手先是抱著頭部，此後又放在脖子位置，狀況痛苦，被送往醫院救治，最後住了3天院。經診斷，郭女的傷情為：閉合性顱腦損傷輕型；左面部挫傷；頸部挫傷；右肩部挫傷；胸背部挫傷；右膝挫傷。

事後，黃髮男被帶到派出所接受調查，周五（15日），郭女一行帶著醫院出具的診療結果到公安部門做傷情鑑定。律師稱，雙方曾到公安機關調解過一次，因為對方態度問題，調解最終沒有結果，目前公安機關正在積極辦理此案。