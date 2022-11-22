台版唐山打人？大叔餐館搭訕失敗　竟向女方眼部「狂噴辣椒水」

高雄一名48歲盧姓男子20日凌晨在一家小餐館用餐，酒後搭訕鄰桌另一名44歲李姓女子不成，結果與李女友人28歲外籍男子爆發口角，一時氣不過竟持噴霧式辣椒槍在店內開槍，波及李女及她的另一名友人蔡姓男子。



警方獲報後到場，將2人送醫治療，所幸並無大礙，隨後也通知盧男到案。

李、蔡兩人已對其提告，訊後依傷害罪嫌將他函送法辦。

事發於20日凌晨2時27分許，苓雅警分局接獲報案，苓雅區海邊路某小餐館有人滋事，立即出動快打部隊到場。

現場李女、蔡男2人遭辣椒水噴灑眼睛，所幸經送醫治療後均無大礙，警方也將店家負責人及在場關係人等4人帶回調查。

據了解，動手的盧男當時在店內暢飲，其間欲搭訕李女，遭李女外籍友人勸阻，雙方卻爆發口角，事後盧男心生不滿，竟持辣椒槍噴灑辣椒水，噴霧波及李女、蔡男，造成兩人眼睛刺痛，當下趕緊到洗手間內沖洗緩解不適，後來也送醫治療。

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而開辣椒槍的盧男行凶後隨即逃逸。

後續警方於凌晨4時許通知盧男到案，其坦承犯行不諱，全案被害人李女、蔡男2人均提出傷害告訴，訊後依涉嫌傷害罪將盧男函送高雄地檢署偵辦。

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