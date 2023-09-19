周星馳御用配音員石班瑜曝工作室遭強拆　已付40年房租僅獲退10年

周星馳禦用配音員石班瑜近日表示，自己遭強制要求搬離北京的工作室，其已支付了40年的房租，惟使用十年後對方只願退還10年租金。周二（19日），北京市朝陽區高碑店鄉高碑店村委會回應稱，石班瑜工作室所在的辦公大樓「愛家臻品宮」為違建。



石班瑜表示，他十年前在高碑店建立了涉事工作室，可居住、辦公兩用。 然而十年之後，房東卻要求收回房子，並只願意退還十年的租金。 石班瑜稱，房東給出的理由是當局規定租約最長只能簽訂20年，但他當初租房時，房東卻要求一次性支付40年的租金。

更甚的是，周日（17日）晚，一個石班瑜從未接觸過的企業單位帶着十幾二十個壯漢突然上門，強行要求他搬離工作室。石表示，當年自己租下該處當工作室，是覺得周圍都是影視公司，非常方便，當時園區要求簽租約必須40年，他已簽並工作了10年，現在卻有壯漢上門把他工作室的門拆了。他強調，合約明明寫著40年的租期，現在卻不算數，且他沒有得到任何補償，包括裝修費和違約金等費用，現在感到非常無助。

此外，除了石班瑜之外，其他200多個住戶也被強行拒於門外。 石班瑜最後公開呼籲，希望有人能出面幫他解決這個問題。

周二，北京市朝陽區高碑店鄉高碑店村委會接線人員回應紅星新聞稱，石班瑜工作室所在的辦公大樓「愛家臻品宮」為違建，正在進行疏解騰退 ，並表示租金、賠償等問題需找合約方協商。

在許多人心目中，石班瑜的聲音是周星馳電影的標配。（中國時報）

據了解，石班瑜本名石仁茂，1961年生於台灣，祖籍廣西桂林。他於1983年開始從事配音工作，1990年在電影《賭俠》中第一次為周星馳配音，由於周星馳無厘頭的演技與石班瑜誇張的聲音正好相吻合，他往後成為周星馳的御用配音，以致於在許多人心目中，石班瑜的聲音是周星馳電影的標配。從業至今，石已為300多部影視劇配音，除周星馳外，也為其他明星配音。

近年，石班瑜健康亦備受關注。去年8月，石班瑜久咳不癒後在抖音影片中現身，提到自己因為抵抗力較弱，罹患「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），住院1個多月，出院後仍要治療。他在影片中看起來瘦骨嶙峋，不若以往的圓潤討喜，讓不少網友很是心疼。

去年8月石班瑜難得現身，表示自己大病初癒，粉絲認為他看起來顯得格外蒼老。（點擊放大瀏覽）▼▼▼