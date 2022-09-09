柯文哲遭逼簽「不投降承諾書」大罵惹議　作家引用周星馳金句聲援

解放軍圍台軍演後，「抗中保台」成為台灣九合一地方選舉話題。台北市議員林穎孟9月6日在台北市議會質詢時突然拿出一份「不投降」承諾書要求台北市長柯文哲簽署，遭柯文哲回嗆「我管你去死」，還稱「小朋友不要鬧」，引發台灣輿論熱議。



有網民批評林穎孟在議會質詢與台北市政無關的問題。台灣作家蔡詩萍也聲援柯文哲，稱他「罵得好」並引用周星馳《九品芝麻官》裡的經典台詞「老佛爺是放在心裏，不是掛在嘴上的。」他只愛台灣不該只掛在嘴上，批評林穎孟忘記從政初衷。



9月6日台北市長柯文哲赴議會總質詢，無黨籍議員林穎孟問柯文哲2024要選總統，支不支持抗中保台？柯文哲回應「保台是最高目標，抗中是看對保台有沒有用」，他強調會在保台目標下，採取各種策略。

隨後林穎孟要求柯文哲簽署台灣獨立建國聯盟主席陳南天等人發起的「不向中國投降承諾書」，更進一步問柯文哲，台北市的民防系統有沒有訓練過？柯文哲則回應「你是要我訓練軍隊當軍閥，是不是？」

林穎孟隨後再拿出「不向中國投降承諾書」給柯文哲簽署，柯文哲生氣回應「我直接跟你講，我根本不想理你，那個(陳南天)是你的誰？我管你去死，你沒有資格上來。」該質詢片段引發網絡熱議。部分網民認為，柯文哲不願簽署更罵議員有失風度；但有網民則認為，台北市政質詢不應該模糊焦點。

柯文哲大罵「管你去死」引發輿論熱議。(翻攝中時電子報)

台灣作家蔡詩萍則表示， 獨派團體要參選人簽署捍衛台灣，絕不投降的承諾，非常之廉價。他表示在自由民主又很安全的台灣，「搞絕不投降簽名，是不是也很搞笑呢」？他批評，「真有種，就要跟佩洛西當年一樣，在北京的天安門廣場前拉布條嘛，是不是？」

蔡詩萍指出，台北市議員質詢卻非關市政，反而有事沒事跟著吃飽自由沒事幹的獨派起哄，也要柯文哲市長簽不投降書，他詢問「柯市長年底有參選嗎？」

蔡詩萍引用周星馳在《九品芝麻官》裡的金句「 老佛爺是放在心裡，不是掛在嘴上的~」強調愛台灣不是掛在嘴邊，他並搭配《九品芝麻官》中太監「李公公」諷刺包大人（周星馳飾）的「你好大的官威呀！包大人！」截圖，過2,000人點讚。

主張台灣獨立的政黨台灣基進9月8日則指出，全黨上下包含9縣市24名候選人，都有簽署承諾書，宣示「抗中保台」的決心等民進黨湧言會成員王定宇也在立法院簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，湧言會成員、立委王定宇稱，絕不投降只是基本款，呼籲不分藍綠、黨派共同響應。

據了解，「候選人應簽署不投降承諾書」活動，呼籲所有台灣九合一選舉的候選人「簽署結果將在11月11日公布，提供選民在11月26日台灣九合一大選正式投票日前參考。



國民黨高雄市長候選人柯志恩對於簽署「不投降承諾書」一事則稱，「保護中華民國，我們是絕對是認同的，有沒有必要做這樣的動作，請基進黨的人搞清楚對象，三軍統帥才是才是第一個簽署的目標。」