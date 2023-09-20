孩子轉運站？內蒙婦產女憂無錢撫養轉賣　生悔意自首終將嬰兒尋回

2022年上映的《孩子轉運站》（Broker）圍繞兩位嬰兒人口販子與孩子的母親聯手，展開公路旅行為孩子尋找新父母的故事。近日，內地有類似現實版「孩子轉運站」事件發生。內蒙一婦女在生下女嬰後，因經濟拮据憂無力撫養，於是將孩子通過中間人轉賣給一對夫婦，卻在孩子被賣後生出悔意，向警方自首。最終在警方的努力下，成功將被拐賣的女嬰尋回。



據內媒《北京青年報》報道，9月15日，內蒙古元寶山區居民錢某（化名）前往赤峰市公安局元寶山區分局刑偵大隊報案稱，自己出生三日的孩子被人以3萬元人民幣價格販賣。

接報後，警方立刻開展調查。據錢女自述，她曾在外地務工期間結識一名男子，二人在確認戀愛關係同居後，錢女懷孕，但男子不願接受孩子，錢女遂決定回到內蒙生下孩子。

然而，錢女在產前住院期間，常常感到自己經濟狀況不佳，無力撫養即將生下的孩子。此時，周某、鄭某偶然聽聞其情況，便主動聯繫她，指可以將孩子送到好人家，同時支付錢女一筆不小的費用，雙方一拍即合。

2022年上映的《孩子轉運站》（Broker）圍繞兩位嬰兒人口販子與孩子的母親聯手，展開公路旅行為孩子尋找新父母的故事。（劇照）

經過一番商討，孩子被決定以3萬元價格「賣」給一對夫妻孫某和吳某。根據幾人商討的「轉運」細節，錢女在生產後，將孩子以「棄嬰」的形式遺棄在醫院長椅上並離開。隨後，孫某、吳某夫婦迅速趕到現場將孩子抱走。周某、鄭某獲得1萬元「掮客」報酬。

在親手賣掉親生女兒後，錢女產生悔意，想要尋回孩子。但她已經無法聯絡上買走孩子的夫婦。最終，她選擇向警方報警自首。

案件五名嫌疑人均被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。（警方提供）

經過警方調查追捕，在四小時後，偵查員成功將掮客周某、鄭某和孫某、吳某夫婦拘捕，成功追回了被拐賣的女嬰。目前，上述五名嫌疑人均被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。