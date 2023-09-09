食堂曝竟用鴨肉冒充牛、羊肉長達數月　內蒙古大學被罰款27萬

內地高校食安問題不斷，近日，有民眾舉報內蒙古大學食堂涉嫌用鴨肉冒充牛、羊肉提供餐飲服務。呼和浩特市玉泉區市場監督管理局調查終結案件，向內蒙古大學下達行政處罰告知書。



當局介紹，自2023年3月10日起，內蒙古大學南校區東院食堂二樓2號、9號、11號及三樓12號檔口，以及清真餐廳，陸續以鴨肉冒充牛肉或羊肉烹飪菜品提供餐飲服務。至查獲時，上述檔口使用鴨肉冒充牛肉或羊肉烹飪菜品的營業額收入共計16374元（人民幣．下同），其違法營業額收入16374元認定為違法所得。

行政處罰告知書（玉泉區市場監督局）

上述行為涉嫌違反了《中華人民共和國消費者權益保護法》第二十三條第二款的規定，構成用鴨肉冒充牛、羊肉提供餐飲服務的欺詐行為。依據《中華人民共和國消費者權益保護法》第五十六條第一款第（二）、（十）項和《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第二款、第一款的規定，官方對當事人的違法行為處罰，為沒收違法所得16374元及罰款27萬元。內蒙古大學自收到告知書之日起五個工作日內，，未行使陳述、申辯權、未要求聽證的，視為放棄權利，市場監督部門將下達處罰決定書。

內地高校食安問題不斷，今年6月，江西工業職業技術學院曾有學生在餐食中吃出老鼠頭，食堂工作人員卻「指鼠為鴨」堅稱是鴨脖。針對該事件，江西成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組，並於該月17日公布調查結果指，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部，並吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。