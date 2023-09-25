貴州盤州煤礦事故16死　疑未使用阻燃運輸皮帶　礦工：燒了40多米

9月24日上午，貴州盤州市盤關鎮山腳樹煤礦發生一宗事故，初步判斷為運輸膠帶著火，造成16人死亡。內媒《上游新聞》報道指，膠帶輸送機是礦坑煤炭運輸的主要設備之一，膠帶一旦摩擦著火或發生斷裂，將引發各類事故。



據報道，25日下午，山腳樹煤礦一名礦工表示，目前煤礦已停產開展安全檢查，「他們去看的人說，是運輸的第二部皮帶起火，至少燒了40多公尺（米）。」

據起介紹，出事地點位於山腳樹煤礦採一區，出事的是24日0時進入煤礦的採煤隊，「整個班組都出事了。死者有幾個本地的，其他都是外地的。」礦工說，採煤隊工作一般為0點、8點、16點是三班倒制。

山腳樹煤礦礦採一區大門（上游新聞）

一名工作多年的礦工雲先生表示，一般地下煤礦往外運輸，需要上百乃至上千根皮帶傳送運輸，從工作面傳送至洗煤廠。運輸皮帶起火，一般有三個原因，一是皮帶質量差，張度比較大，皮帶鬆弛後和轉動的滾軸摩擦發生起火；二是煤量過大，導致皮帶負荷超載，與轉動滾軸摩擦導致起火；三是皮帶機滾筒、托輥因機械原因不轉動或轉速較慢，皮帶輸送機液壓聯軸器噴油，也可以引起皮帶輸送機著火。

雲先生同時表示，按照國家規定，煤礦要使用阻燃皮帶，「阻燃皮帶非常不易燃，除非是火量非常大，或者周邊有其他易燃東西產生熱量，才有可能導致皮帶起火。」

山腳樹煤礦礦採一區進井閘機。

事故發生後，多位曾在礦場工作的網民質疑稱，「現在的皮帶都是阻燃的，怎麼能著火？而且井下所有設備包括風筒、電纜鉤、皮帶，都必須是阻燃的。」「傳送帶著火，為何沒有安裝溫度控制器？」2021年2月國家曾下發通知要求排查，使用非礦用阻燃輸送帶安全隱患的問題。

對於阻燃皮帶的問題，山腳樹煤礦以及盤州市能源局均表示不了解具體情況。