將祖孫溫馨照造謠為「73歲企業家豪娶29歲美女」　廣東漢獲刑一年

早前，一張被形容為「老夫少妻」的照片在網上瘋傳，配文更寫上「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女」等字詞。有關圖文在網上擴散後，有網民發現照片是盜用一名女生幾年前和外公拍攝的寫真照片。周一（25日），最高法院發布《依法懲治網路暴力違法犯罪典型案例》，顯示被告吳某飛造謠上述「老少夫妻」一案，誹謗罪成被判有期徒刑一年。



2021年11月19日，名為「飛哥在東莞」的網民在社交平台發布一張白髮高齡男子與一名女子的合照，配文稱是73歲東莞清溪鎮企業家豪娶廣西大美女，禮金達88萬元（人民幣．下同）禮金，還有一套80萬二房公寓及一部豪車。

兩日後，當事人「_Niki君_」 在微博發文回應被造謠事件。她表示，網傳「老夫少妻」的照片是她與外公的合照，源於她在2018年12月29日在小紅書上發布的帖文。當時她在上海工作，外公從家鄉來上海看她，便拍下了一些遊玩照片並發布。她稱，事件令她非常崩潰，對其生活已經造成困擾，已聯繫律師要嚴肅追責。隨後，「飛哥在東莞」改名並刪除原貼。

2021年11月23日，吳某飛（即「飛哥在東莞」）因編造、散播假訊息，誹謗他人，涉嫌刑事犯罪，被公安機關依法刑事拘留。據最高法院所發布的《依法懲治網路暴力違法犯罪典型案例》顯示，吳在網上平台以個人帳號「飛哥在東莞」編發故事，為開展地產銷售吸引粉絲、增加流量。他在網上瀏覽到被害人沈某某發布的「與外公的日常」帖文，遂下載並利用貼文圖片在上述網絡帳號上發布帖文，捏造「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女，贈送禮金、公寓、豪華汽車」。

上述貼文資訊在網路上大量轉載、討論，引起網民對沈某某肆意謾罵、詆毀，相關網路平台上對上述貼文資訊的討論量為75608條、轉發量為31485次、閱讀量為4.7億餘次，造成極惡劣社會影響。此外，被告也針對閔某捏造並在網路上發布誹謗訊息。廣東省東莞市第一市區人民檢察院以誹謗罪對吳某飛提起公訴。

廣東省東莞市第一人民法院判決認為：被告在資訊網絡上以捏造事實誹謗他人，情節嚴重，且嚴重危害社會秩序。 綜合被告犯罪情節及認罪認罪狀況，以誹謗罪判處被告吳某某有期徒刑一年。 該判決已發生法律效力。

值得一提的是，除了引起大眾討論，事件亦引來官媒的關注。事件發生後，《人民日報》曾發表評論文章稱，營銷號不是一個人在「戰鬥」，背後是一群人在瘋狂，此類惡意營銷已成為網路公害。

文章稱，監管部門對這種亂象理應零容忍，採取有針對性的舉措，對這類個案堅決依法打擊；網絡平台也不能為此類帳號提供空間，不能讓謠言長了翅膀在平台上亂飛，更不能聽任這樣的人換個「馬甲」繼續作惡。文章強調，應揪住「飛哥在東莞」是誰在操作，背後有無黑色利益鏈，如何最大程度瓦解惡意營銷賬號的生存空間等問題。在健全管理制度和機制上下功夫，以治標促進治本，以治本鞏固治標。