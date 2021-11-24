誣衊祖孫照為「73歲企業家豪娶29歲美女」　造謠者被東莞警方刑拘

近日，一張被形容為「老夫少妻」的照片在網上瘋傳，配文更寫上「73歲東莞清溪企業家豪娶29歲廣西大美女」等字詞。有關圖文在網上擴散後，有網民發現照片是盜用一名女生幾年前和外公拍攝的寫真照片。

《紅星新聞》報道，涉嫌造謠的吳某飛（網名「飛哥在東莞」）昨日（23日）已被東莞市公安局南城分局依法刑事拘留。



知情者透露，吳某飛因編造、傳播虛假信息，誹謗他人涉嫌刑事犯罪，昨日被公安機關刑事拘留。有警員證實，吳某飛確已被警方刑事拘留，稍後會發出官方通報。

據此前報道，11月21日，當事人「_Niki君_」 在微博發文回應被造謠事件。她表示，網傳「老夫少妻」的照片是她與外公的合照，源於她在2018年12月29日在小紅書上發布的帖文。當事人稱，事件令她非常崩潰，對其生活已經造成困擾，已聯繫律師要嚴肅追責。

此次謠言的源頭始於今日頭條的頭條號「飛哥在東莞」。據了解，原貼事後已經刪除，網上也未能搜到對應帳號。有網民爆料稱，「飛哥在東莞」已改名為「東莞故事會」。頭條號平台管理官方帳號發布關於「飛哥在東莞」的處罰公告稱，經核查，該帳號系編造謠言誤導用戶，挑撥公眾情緒，平台已對該帳號予以封禁處理。