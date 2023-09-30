愛國情懷上腦？內地男子衝上舞台推打「日本鹹蛋超人」

隨著日本福島排放核污水，內地民眾反日情緒猶然高漲。浙江湖州的長興大劇院影城28日上演鹹蛋超人舞台劇，演出進行到一半時，見一名觀眾衝上台重推了扮演鹹蛋超人的演員，更質問工作人員為什麼要放「日本」的東西上舞台。



據報內地男子因不滿鹹蛋超人是日本的，衝上台兩次出手推了鹹蛋超人的演員，讓演員踉蹌跌倒。（翻攝自微博）

據內媒報道，該名男子衝上舞台，共兩次出手推了扮演鹹蛋超人的演員，第一時間即被工作人員制止，男子大聲質問為什麼要放「日本」的東西上舞台。影城工作人員事後受訪時表示，「男子應該是覺得鹹蛋超人是日本的，有『愛國情懷』才會做出此舉」，後續被員警帶離了現場。

據報內地男子因不滿鹹蛋超人是日本的，衝上台兩次出手推了鹹蛋超人的演員，讓演員踉蹌跌倒。（翻攝自微博）

因應日本在 8 月底開始排放核污水，內地掀起反日運動，除了抵制日貨、拒絕到日本觀光，就連日本駐大使館或日本學校都受到中國人士丟石頭抗議。不過對於這次「推鹹蛋超人」事件，內地網友在微博上多是一面倒的撻伐，譏諷「別侮辱愛國兩個字」、「愛國是暴徒最後的遮羞布」、「請送精神經病院」。