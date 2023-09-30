半年花8000元「雲養豬」劏不了　激嬲女事主怒提退錢

消費者透過24小時直播觀看自己認養的豬仔成長，每天線上充值，為豬仔餵養飼料，待每頭豬仔養滿268天即可線上提交屠宰，冷鏈到家，內地這套「雲養豬」正成為一種嘗試中的消費模式。



然而，近日傳出消費糾紛，有消費者表示，自己等到豬仔育成期滿申請屠宰，卻因系統問題，導致預約不到檔期，硬是拖延了三周，為了期間每周300到400元（人民幣，下同）的飼料費，與平台發生糾紛。

內媒紫牛新聞報道，網民陳女士在社群平台發文，稱自己在禾鄉農場App「雲養豬」，剛開始每天飼料費在20到30元，現在已達50到60元。餵食期滿後，陳女士在9月12日預約19日屠宰，但出現了閃退和卡頓。第二天聯繫平台經理，收到回應指屠宰費沒有付款成功，導致19日屠宰已被約滿，只能等到26日屠宰。

如此一來，陳女士須多支付從19日到26日的飼養費，大約300到400元，經協商平台給予了200元補貼。

時至9月12日晚間，平台向陳女士保證26日肯定可以屠宰。24日，陳女士再次詢問是否須預約，平台表示26日已經無法預約，只能等到10月10日，這期間陳女士須支付飼料費約640元。經過二度協商，平台承諾承擔7天的餵食費用，但是剩下的7日費用約350元須陳女士自行承擔。陳女士無法接受，便提出全額退款約8000元。

報道引述禾鄉農場App說法，指平台上的豬仔都是散養在湖北宜昌山區農戶家裡的，要殺豬必須派專車去山上把所有的豬收集到一個地方進行檢疫，才能進入屠宰場。所以每此屠宰的周期是5天，至少須2天前預約，每次預約的上限是10頭豬。

平台指出，曾經明確告訴陳女士須自己去預約9月26日的屠宰，是她自己沒有預約，並非平台的責任。「而且就算是多餵半個月，豬也依然在長肉，一天可以長兩到三斤肉，而且一天飼料費用是40元，性價比非常高」。