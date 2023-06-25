住8888元豪華「豬景房」只為看養豬？　網民：養豬界的天花板

山景房、海景房民眾已司空見慣，近日，浙江金華有商家推出「豬景房」，號稱可以在房間隔著玻璃體驗看豬「吃喝拉撒睡」，而價格更是高達8888元人民幣一晚。



據內媒《經濟日報》報道，「豬景房」的房費其實包括了一頭豬的價格。一頭豬可收穫100多斤肉，折合6000多元，住客也可以選擇快遞一年的豬肉，實際房費為2000多元。

據網絡影片，「豬景房」進門是活動區域，右手邊為大片玻璃窗，左手邊是睡床、電視，再往左手邊即可透過玻璃看到許多養殖的小豬。同時，房間外還有大片茶園。

+ 5

報道稱，住客在「豬景房」看到的豬，其實是「金華兩頭烏」，因頭尾烏黑、身軀粉白，和大熊貓顏色相近，所以又稱為「熊貓豬」，位列全國重點保護8個地方豬種首位。

據悉，兩頭烏主要用於製作金華火腿。金華火腿至今已有1,000多年歷史，由唐代開始出現，在宋代興盛。這種火腿滋味濃厚，和宣威火腿、如皋火腿並稱中國三大火腿。

報道稱，豬景房所在地不是普通養豬場，而是一座花園般的「熊貓豬豬樂園」，最大的一座城堡是豬舍，被花園和茶園圍繞。豬舍實行全封閉式管理，聞不到一絲臭味，遊客們可以參觀小豬從懷孕、哺乳、保育到育肥的養殖全過程。

網民點睇：

小香豬，我聞到肉味了



好想帶我家寶貝去體驗一下



不臭嗎？



這絕對是養豬界的天花板



我以為爸爸媽媽變成小豬豬們了，然後要開始千與千尋了



這是我見過最乾淨的豬圈

