35歲中科院博士辭高薪工作　擲500萬創業開民宿　網讚：有想法

高學歷、高薪工作是不少人的追求，不過內地有35歲中科院博士，他主動放棄穩定的高薪工作，裸辭後投入500萬元在青島創業開民宿。從起初的遭受各方質疑，到後來逐漸獲得越來越多人的支持，他表示，開民宿並不是所謂情懷，對他而言是商業行為，但同時也希望「做點不一樣的事」。



據《青島新聞網》報道，來自上海，今年35歲的楊順成本科畢業於復旦大學，畢業後保送到中科院碩博連讀，博士期間全獎到德國留學兩年，畢業後回國加入房地產500強公司。去年，他辭掉高薪工作，花費五百萬左右在青島嶗山仰口開了一家民宿。

他表示，博士剛畢業工作的時候，真的有立過「35歲以前年薪百萬」的人生目標，但由於職業發展和對自身要求之間出現了偏差，加上旅遊遊覽雲南、新疆等地，被當地優美的自然風光吸引，他逐漸萌生創業開民宿的想法，最終在青島落地。

對於創業開民宿的想法，起初楊順成身邊不少朋友都勸他放棄，「甚至我爸都覺得我這二十多年的書白讀了」，但並沒有動搖他想做民宿的想法。經過東奔西走的9個月，楊順成的民宿逐漸成型，已經開門營業。

對於選址在青島仰口，他表示因為自己很喜歡青島這個城市，「我覺得嶗山最美在仰口。這裡有萬裡無一的山海關係，各自相依又各自獨立。青島有很好的自然禀賦，仰口也有很好的民宿，但在我看來仰口還有非常大的民宿發展空間。我認為是一個機會。」

不過，楊順成強調，自己開民宿並非出於情懷，而是一個商業行為，他綜合考慮了投入產出比、資源、市場競爭狀況等因素，也在這段創業經歷中積累了許多精神財富。他認為，讀博士也未必就要做科研，「我想做點不一樣的事。」

楊順成開的民宿。（網絡）

報道稱，現在社交網絡上，楊順成的民宿時常被拿來跟附近的五星級酒店比較。民宿推門就是大海，可以直接躺在房間看日出、看星空，網民紛紛曬圖分享壁爐私湯、露台浴缸等。8月剛開業，民宿的均價已達到2500元人民幣一晚。

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