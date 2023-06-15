女子半夜民宿熟睡時突感到被摸　驚醒赫見老闆爆房入門猥褻

內地一名馮姓女子周二（13日）在公眾號發文稱，自己早前在福建漳州市東山縣陳城鎮一間民宿休息時，竟遭到民宿老闆猥褻，當時她正在熟睡，感覺到被摸後驚醒；她又曬出凌晨向朋友多次求救的微信信息，以及警方行政處罰決定書等。當地村委會負責人表示，鎮上相當重視事件，已終止跟李姓民宿老闆的一切合作。



據馮女指，她是一名即將畢業的研究生，答辯完畢後隨友人到東山陳城鎮后姚村遊玩，並獲李男接待。由於極度疲憊加頭暈，她在上到民宿二樓進門並鎖上防盜鎖扣後，就直接睡著了。

然而，凌晨2時左右，正熟睡的她感覺到有人在摸自己的手，於是驚醒，並赫見李男把臉湊上來，同時感覺到對方在摸自己大腿。當時她不敢輕舉妄動，但李男在她翻了身後仍繼續實施猥褻，期間兩次逃跑又兩次折返，始終在房間內。到第三次折返時，李男變本加厲，開始親馮女的手背。

馮女又附上入住民宿的圖片，凌晨向朋友多次發出「救命」的微信信息，以及警方受理案件的回執、行政處罰決定書，法院的案件受理通知書等。

據處罰決定書顯示，李男38歲，江西人。經查明，他於6月1日在未徵得同意下竄至當事人入住的101號房間內，看到當事人睡在床上就萌生了猥褻的想法。之後，他通過撫摸、親吻當事人雙手，隔著當事人裙子撫摸大腿等方式進行猥褻。根據《治安管理處罰法》規定，當局決定對李處以行政拘留8日。

后姚村村委會一位吳姓負責人則表示，鎮上也相當重視此事，透露李男並非該村人士，而是該村一民宿老闆，事後，經過研究決定，該村已經終止了跟他的一切合作。