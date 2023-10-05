深逾3000公尺　中國自研「海經」系統首次完成超深水海域地震探勘

據中國海洋石油集團有限公司消息，周二（3日），「海洋石油720」深水物探船搭載中國自研海洋拖纜地震勘探採集裝備「海經」系統，首次完成超深水海域地震探勘作業，發布了中國首張超深水立體地質探勘圖，標誌著中國深海油氣勘探關鍵核心技術裝備開發取得重大突破。



據了解，由震源控制、拖纜採集、綜合導航以及定位與控制等多種裝備系統組成的「海經」是中國自主研發製造的首套拖纜模式地震勘探成套採集裝備，其突破進口設備22米作業水深的沉放深度限制，實現從小道距到常規道距全系列覆蓋，具備2赫茲超低頻頻率訊號擷取能力。中國海油技術專家阮福明介紹指，相較於進口裝備，「海經」採集到的地震資料辨識度更高，可透過3000米水深，精細刻畫萬米地層的複雜地質結構，裝備整體性能滿足當前海洋石油勘探要求。

「海洋石油720」物探船。 （澎湃新聞）

而在是次作業期間，「海洋石油720」深水物探船依照設計要求，將「海經」系統中的10條逾8千米長的電纜依次佈放到海水中，形成面積相當於1021個標準足球場大小的資料收集網，並沿著航線進行海面拖纜採集作業，即時完成震源和檢波點的地震資料收集，在海面上如同「經緯線」般地準確劃分出油氣藏位置。今次亦是中國首次在水深超過3000公尺的超深水區域進行三維地震探勘。

自2022年9月投產以來，「海經」順利完成了4個工區總計3935平方千米海域的三維地震勘探，實現產品定型及產業化生產，具備研發、製造、服務的全產業鏈能力，建立了完整的產業化製造體系。中海油服黨委書記、董事長、執行長CEO趙順強表示，「海經」的成功應用得以填補中國在海洋拖纜地震勘探技術領域的空白，使中國成為全球第三個擁有全套海洋地震勘探拖纜採集裝備的國家。