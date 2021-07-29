中國製造｜自研引擎AES100首飛成功　可滿足6噸級直升機動力需求

中國航空發動機集團（簡稱中國航發）周二（27日）公布，中國第一型具有國際競爭力和完全自主知識產權的1000KW級先進民用渦軸引擎AES100首飛成功。



公告指，中國航發研發的自主產權AES100引擎，可滿足5噸至6噸級雙引擎和3噸至4噸級單引擎直升機動力需求，相對以往同類型引擎，油耗降低10%左右；使用壽命從1000小時提升到3000小時。

目前，該引擎適航工作正穩步推進，計劃2024年取得中國民航適航證。另有分析預計，到2035年，AES100引擎需求近3000部。

此前有報道稱，針對中國山地高原環境較多的客觀情況，AES100有較大的設計功率裕度，能滿足其在目前國內最高的民用機場——海拔4411米的稻城亞丁機場的使用需求。

據介紹，中國航發主要從事軍民用飛行器動力裝置、第二動力裝置、燃氣輪機、直升機傳動系統、航空技術衍生產品的設計、研製、生產、維修、營銷和售後服務等業務。

目前，中國民用航空引擎正處於起步階段，除了AES100以外，應用於C919大型客機的CJ-1000引擎，以及應用於CR929遠程寬體客機的CJ-2000引擎也處於研製和驗證階段。

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據介紹，C919客機是中國自主研發的大型噴氣式民用飛機，航程4075至5555公里；按照計劃，C919將在2022年正式投入商用，量產初期每年產量約為150架。CR929是中俄聯合研製的大型寬體客機，航程遠達12000公里，從北京或上海出發可以滿足亞太和歐洲航線需求，能直飛北美的温哥華、西雅圖、洛杉磯等地，基本滿足中國市場95%的航線需求。