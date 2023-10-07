廣西幼兒園長與無業漢開房遭官方通報　網民反指個人私隱不被尊重

廣西賀州鐘山縣一幼兒園園長近日被曝出與無業男子開房，結果被男子妻子發現。周五（6日）淩晨，鐘山縣教育和科學技術局就事件通報，稱涉事女子為一鄉鎮民辦幼兒園園長，當局將加強對民辦幼兒園的監管。



閉路電視片段顯示，涉事二人從酒店走廊前往房間，男方打開房門後，女方緊隨進入。周四（5日），男子的妻子謝女士稱，女子是幼兒園園長，已經相識10年，她甚至還參加過他們的婚禮。謝又表示，丈夫和該園長長期在外租房，園長經常傳訊息說她沒有能力管好丈夫。

周五淩晨，廣西鐘山縣教育和科學技術局發布《關於廣西一幼兒園園長與無業男子開房視頻的情況通報》，指就網傳「廣西一幼兒園園長與無業男子開房視頻」一事，當局立即聯合相關部門進行調查。經核實，片中涉事女子為一鄉鎮民辦幼兒園園長。針對民辦幼兒園可能存在的師德師風問題，當局將聯合相關部門進一步核實，同時加強對民辦幼兒園的監管。

事件在網上引起討論，不過網民紛紛把焦點放在個人私隱問題上，認為私隱在事件中不被尊重，甚至認為官方管得太寬。

網民點睇：

從官方到個人，就沒人提個人私隱的問題嗎？

個人私隱如何保護！監控視頻如何流出？承擔何種法律責任？

賓館的攝像頭隨意泄露私隱，謀取利益，犯法嗎？

出軌是道德問題，但泄露公民私隱是違法行為！

關鍵問題：這視頻是怎麽拿到的？ 這既不是刑事案件，也不是治安案件，公安部門不會介入也無權介入。 那麽問題來了：監控視頻是誰，用什麽權限拿到的？

