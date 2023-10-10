溫馨互動？遊客遇野熊一家投食　熊媽媽模仿人類揮手　網：極危險

綜合內媒報道，近日，有遊客在青海玉樹旅行時偶遇野熊母子一家，她遂進行投食，並隔著一段距離與野熊互動，朝野熊揮手。而熊媽媽似乎模仿起人類站姿，也用揮手向她互動。不過當地相關部門提醒，野熊作為野生猛獸具有相當危險性，提醒無論當地居民或是外來遊客，都不要餵食，也不要與野熊近距離接觸。



據悉，相關影片發佈於10月7日，事情發生在青海玉樹巴塘鄉相古村。在影片中，畫面左方的女子向右方的野熊一家投餵食物，而野熊媽媽帶著幾隻小熊仔，雙方隔著段距離。女子嘗試揮手與熊互動，而熊媽媽也站立起來，向女子揮手。

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10月8日，事發地巴塘鄉書記受訪時表示，當地和野生動物聚集區比較靠近，野熊偶爾會下山吃村民扔掉的剩飯剩菜。他同時表示，附近的熊目前沒有出現傷人的事件，但當地也設立許多警示牌，提醒遊客餵食行為危險，野熊作為野生猛獸也具有攻擊性，提醒遊客務必注意安全，遠離動物，不要進行類似行為，以免發生意外。

網民睇法：

人熊互相揮手打招呼，好溫馨，好和諧啊



熊那不是在招手，已經是受到驚嚇的嚇阻動作了啊



帶崽母熊是極度危險的啊，這可開不得玩笑。。。。



很危險，遇到請遠離！



母熊：算了，今天孩子不餓



我覺得畫面和諧因為沒有互相傷害，我看到了善意的人。



好有愛的畫面，太可愛了！



藏馬熊吃人的呀，外地人是真的膽大

