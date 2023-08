｢熊模人樣｣馬來熊紅遍全球：新西蘭主播笑到飆淚、澳洲主持吵翻天

杭州動物園一隻馬來熊日前成為網紅,只因牠太「熊模人樣」,甚至被懷疑是真人扮演。雖然動物園工作人員已否認人扮的「指控」,不過事件連日來熱度不減,甚至衝出國門。在澳洲、新西蘭等國,皆有新聞節目報道此事,有主持人憋不住笑,甚至為是人還是熊而吵翻天。在英國,一間動物園發布一段熊站立的片,還表示肯定該園的熊就是一隻馬來熊,「抽水」意味濃。



據早前報道,網傳影片顯示,涉事馬來熊站立揮手和遊客互動,有人將食物拋入欄杆內,牠立即張口欲接住;食物跌落石頭上,牠立即彎腰進食。

面對網民質疑是人扮,杭州動物園工作人員強調,「那肯定是實在的動物啊,那肯定不是人扮的。我們這邊是國營的,不會出現這種情況。大夏天的溫度40度,你再套個皮毛的話,人肯定堅持不了幾分鐘就要倒下了」。

事件連日內在網上引起熱議,該馬來熊近日更紅出國際,新西蘭、澳洲、英國、美國、韓國等國皆有媒體報道,包括CNN等。

其中在新西蘭,一名新聞女主播剛開始報道動物園否認人扮熊,就逗得一旁的另一位男主播笑出來,她本人隨即也憋不住笑,「麥克,你先別笑」。

影片最後,男主播疑似被這則趣聞逗得太開心而做出拭淚的動作,並發表個人意見,「這不是熊」。一旁的女主播此時也開懷大笑,「很好,我認為是熊,你認為不是熊」。

「熊模人樣」的消息也吸引了鄰國澳洲的注意,在澳洲7號台早間新聞節目《Sunrise》上,幾位主持人看到影片後也被捲入這波「熊人大辯證」的旋渦中。

當中,主持人Matt Shirvington認為這「肯定是人」,另一主持人Eddy則反駁「絕對不是人」。就在爭論不休時,主持人Mark Beretta調侃道「不知道是否有膽大的人敢跳下去,把牠的皮扒下來」,另一主持人Nat Barr隨即大笑,稱不用那麼費勁,「等看牠的褲子會不會掉就知道了」。

而在英國,位於赫特福德郡的天堂野生動物公園(Paradise Wildlife Park)近日上載了一段影片,介紹了園中的名叫Kyra的馬來熊,並稱「我們可以肯定Kyra是一隻馬來熊……」(We can confirm that Kyra is a sun bear……),由於hashtag含「#china」,向杭州動物園事件「抽水」的意味不言而喻。

不過,園方亦有解釋,其實馬來熊平時很多動作就很像人類,包括用後腳站立,但其實這是牠們與生俱來的行為,而非受過訓練,更非人扮。之所以馬來熊會如此站立,園方解釋,這可能是為了察看四周環境,以及守護自己的領土。

+ 2

在這場爭議中,除了站立時「人裏人氣」的模樣,網民普遍關注馬來熊臀部的褶皺,以此作為「證據」來印證是人穿上道具服扮的。

對此,杭州動物園表示,該馬來熊平時喜愛與遊客互動,趴在地上時皮膚繃緊,而站立的時候因為腿部筆直,才會導致屁股皮膚鬆弛、出現皺褶。英國切斯特動物園專家馬歇爾(Ashleigh Marshall)亦解釋,這些皺褶增加了熊的靈活性,令牠們轉身更容易,在受襲時可及時作出反擊。

據了解,馬來熊是熊科當中體型最小的成員,體長100至150厘米,尾長3至7厘米,體重30至80公斤。

據杭州動物園副園長江志介紹,與黑熊的白色「V」字圖案不同,馬來熊胸前是一塊顯眼的「U」型斑紋,猶如戴上一塊圍兜,遠看的斑紋形狀似太陽,「這也是馬來熊英文名 sun bear 的來源,太陽熊」。