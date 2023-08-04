｢熊模人樣｣馬來熊紅遍全球：新西蘭主播笑到飆淚、澳洲主持吵翻天

杭州動物園一隻馬來熊日前成為網紅，只因牠太「熊模人樣」，甚至被懷疑是真人扮演。雖然動物園工作人員已否認人扮的「指控」，不過事件連日來熱度不減，甚至衝出國門。在澳洲、新西蘭等國，皆有新聞節目報道此事，有主持人憋不住笑，甚至為是人還是熊而吵翻天。在英國，一間動物園發布一段熊站立的片，還表示肯定該園的熊就是一隻馬來熊，「抽水」意味濃。



據早前報道，網傳影片顯示，涉事馬來熊站立揮手和遊客互動，有人將食物拋入欄杆內，牠立即張口欲接住；食物跌落石頭上，牠立即彎腰進食。

面對網民質疑是人扮，杭州動物園工作人員強調，「那肯定是實在的動物啊，那肯定不是人扮的。我們這邊是國營的，不會出現這種情況。大夏天的溫度40度，你再套個皮毛的話，人肯定堅持不了幾分鐘就要倒下了」。

事件連日內在網上引起熱議，該馬來熊近日更紅出國際，新西蘭、澳洲、英國、美國、韓國等國皆有媒體報道，包括CNN等。

其中在新西蘭，一名新聞女主播剛開始報道動物園否認人扮熊，就逗得一旁的另一位男主播笑出來，她本人隨即也憋不住笑，「麥克，你先別笑」。

影片最後，男主播疑似被這則趣聞逗得太開心而做出拭淚的動作，並發表個人意見，「這不是熊」。一旁的女主播此時也開懷大笑，「很好，我認為是熊，你認為不是熊」。

「熊模人樣」的消息也吸引了鄰國澳洲的注意，在澳洲7號台早間新聞節目《Sunrise》上，幾位主持人看到影片後也被捲入這波「熊人大辯證」的旋渦中。

當中，主持人Matt Shirvington認為這「肯定是人」，另一主持人Eddy則反駁「絕對不是人」。就在爭論不休時，主持人Mark Beretta調侃道「不知道是否有膽大的人敢跳下去，把牠的皮扒下來」，另一主持人Nat Barr隨即大笑，稱不用那麼費勁，「等看牠的褲子會不會掉就知道了」。

而在英國，位於赫特福德郡的天堂野生動物公園（Paradise Wildlife Park）近日上載了一段影片，介紹了園中的名叫Kyra的馬來熊，並稱「我們可以肯定Kyra是一隻馬來熊……」（We can confirm that Kyra is a sun bear……），由於hashtag含「#china」，向杭州動物園事件「抽水」的意味不言而喻。

不過，園方亦有解釋，其實馬來熊平時很多動作就很像人類，包括用後腳站立，但其實這是牠們與生俱來的行為，而非受過訓練，更非人扮。之所以馬來熊會如此站立，園方解釋，這可能是為了察看四周環境，以及守護自己的領土。

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在這場爭議中，除了站立時「人裏人氣」的模樣，網民普遍關注馬來熊臀部的褶皺，以此作為「證據」來印證是人穿上道具服扮的。

對此，杭州動物園表示，該馬來熊平時喜愛與遊客互動，趴在地上時皮膚繃緊，而站立的時候因為腿部筆直，才會導致屁股皮膚鬆弛、出現皺褶。英國切斯特動物園專家馬歇爾（Ashleigh Marshall）亦解釋，這些皺褶增加了熊的靈活性，令牠們轉身更容易，在受襲時可及時作出反擊。

據了解，馬來熊是熊科當中體型最小的成員，體長100至150厘米，尾長3至7厘米，體重30至80公斤。

據杭州動物園副園長江志介紹，與黑熊的白色「V」字圖案不同，馬來熊胸前是一塊顯眼的「U」型斑紋，猶如戴上一塊圍兜，遠看的斑紋形狀似太陽，「這也是馬來熊英文名 sun bear 的來源，太陽熊」。