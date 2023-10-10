「女扮男裝」與閨蜜網戀詐騙40萬　法院判湖南女坐監6年再罰7萬

「防火防盜防閨蜜」，女生們除了要小心「閨蜜」搶走男朋友外，還要小心遭最親密的人詐騙。10月9日，湖南長沙市望城區人民法院審理了一起「閨蜜變男友」的詐騙案；謝某「女扮男裝」冒充男性與閨蜜小麗戀愛，並詐騙小麗40萬餘元人民幣（下同）。



謝某與小麗是多年好友，作為閨蜜，謝某對小麗找男朋友一事一直非常關心。2021年2月，謝某向小麗介紹了一位名叫「張寧宇」的男性朋友，稱他是長沙本地人，有房有車，靠得住。之後，小麗便收到這位「張寧宇」的微信好友申請。

此後，「張寧宇」常在微信上對小麗噓寒問暖、百般體貼。細緻入微的關懷，打動了小麗，兩人很快就陷入熱戀中。

有一天，「張寧宇」告訴小麗，他的家裡發生了一些緊急情況，需要一筆錢，希望小麗能幫忙解決。小麗完全沉浸在愛情的美好之中，毫不猶豫地將錢轉給了他。

「張寧宇」與小麗的聊天記錄。

首戰告捷，在接下來的日子裡，「張寧宇」以各種理由，包括工程項目應酬、母親生病、急需貸款等等，多次要求小麗借錢給他。然而，儘管小麗多次表示希望與「張寧宇」見面，卻總是被男友找各種藉口推脫，他們始終未能見面。

當小麗開始懷疑對方並對自己未曾與他見過面感到擔憂時，她向閨蜜謝某詢問有關「張寧宇」身份的信息。謝某一再搪塞，但每次都堅稱「張寧宇」的人品無可挑剔，並提到自己也曾借錢給他。因此，小麗完全相信了「張寧宇」的一切，並陸續轉賬給他超過40萬元。

然而，當承諾的事情一件又一件未能兌現，小麗多次催促「張寧宇」還錢卻毫無結果時，她終於意識到自己可能被騙了，如夢初醒。她立刻報警，向警方求助。隨著調查的深入，種種跡象表明「張寧宇」實際上就是謝某另一個微信帳號，「張寧宇」根本不存在。

2022年9月28日，公安機關傳喚謝某到案。謝某承認虛構了「張寧宇」的身份，騙取了小麗40多萬元的錢款。

閨蜜謝某認罪表示，一開始並沒有想傷害被害人。

經過審理，長沙市望城區人民法院認為，謝某虛構事實，隱瞞真相，以此騙取財物，數額巨大，已構成詐欺罪。

由於謝某自願坦白自己的罪行，法院判處她六年三個月的有期徒刑，並罰款七萬元人民幣。同時，責令賠償小麗因此受騙的財物損失。