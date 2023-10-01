台女菲律賓遭綁架性侵獲救後拒提告綁匪　臉部辨識揭為詐騙通緝犯

菲律賓警方今年8月救出一名遭綁架性侵的台灣女子，但她未有提告兩名落網綁匪，事後更行蹤不明。台灣警方運用臉部辨識，確認該女子為台灣詐騙通緝犯；她已遭菲律賓警方拘捕，將被驅逐出境。



菲律賓傳媒報道，涉案的35歲台灣女子原本與友人相約在馬尼拉市見面，卻被7名中國公民擄走，期間兩度遭性侵，並被迫匯款12萬4233美元（折合約97萬港元）到綁匪的指定帳戶。

菲律賓警方接獲匿名台灣男子報案後，根據受害人手機的全球定位系統（GPS）定位救出她，並逮捕2名綁匪。

台灣駐菲律賓代表處表示，菲律賓警方僅提供受害人的英文姓名和生日，且該女子刻意迴避警方詢問，離開警局後不知去向，此前無法確認她的台灣籍身分。

《中央社》引述台駐菲代表處報道，受害女子於8月中旬在馬拉邦市（Malabon）遭人綁架勒索，獲救時卻提供假名，事後避而不見，也未向檢察官提告兩名落網綁匪，隱匿身分的行徑非常可疑。

台駐菲代表處警政秘書向菲律賓警方取得受害女子的照片，經台灣警方運用臉部辨識比對，確認她的真實身分為台中地方法院發布的陳姓詐騙通緝犯。

菲律賓警方已確認陳女住處位於班巴加省（Pampanga）克拉克地區（Clark），9月29日協同移民局持移民逮捕令拘捕陳女，將她送到移民局外國人收容所，等待驅逐出境。