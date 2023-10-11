丈夫出軌　貴州悍妻剝光小三遊街示眾　法院判侮辱罪成判刑8個月

10月7日，貴州黔東南州從江縣人民法院審理一件涉嫌侮辱的刑事案件，一名女子因氣憤丈夫在外出軌「養小三」，竟將「小三」扒光衣服遊街示眾，她的這一行為構成侮辱罪，讓自己從受害者變成加害者，被法院判監8個月。



2022年11月2日，聽說丈夫出軌有外遇的徐某愛，便從家中前往丈夫住的房間附近蹲守。徐某愛發現在丈夫離開房間後，房間還有人，於是電話聯絡另外3名女性朋友來幫忙。

徐某愛與同伴撞門進入房間後發現「小三」姚某根在房間內，便聯合朋友開始毆打姚某根並撕扯其衣服，還將隨身攜帶的胡椒粉灑在姚某根身上。

之後，徐某愛提出要將姚某根帶出去遊街，並將姚某根的內衣等脫下，將姚某根身上隱私部位全部暴露在外。

庭審現場

法院公告表示，徐某愛幾人明知2022年11月2日是當地趕集的日子，街上會有很多行人的情況下，共同將下身赤裸的姚某根推拉到從江縣停洞鎮大街遊街約30分鐘，遊街期間，徐某愛還讓朋友拍下影片，上傳至多個QQ群，圍觀的群眾也將姚某根遊街的影片發到多個微信群。

法院審理認為，被告徐某愛等4人因婚戀矛盾糾紛，以暴力方法公然侮辱他人的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二百四十六條之規定，徐某愛4人的行為已構成侮辱罪，徐某愛作為主犯被判處有期徒刑八個月，其餘3名係從犯，均被判處有期徒刑六個月，緩刑一年。