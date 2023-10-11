青海一地夜間天空突亮如白晝　網民猜測為「地震前兆」　官方釋疑

10月8日晚，青海一地夜間突然天空亮如白晝，引發網民猜測是否為「地震前兆」，青海地震局回應稱，猜測並無科學依據。



據《九派新聞》報導，10月8日，青海省門源回族自治縣一位市民家中的監控畫面顯示，凌晨2時40分左右，原本漆黑的天空突然被耀眼強光照亮，一時間整片天空亮如白晝，沒過幾秒後又重新變黑。

內地網民猜測「不會是UFO吧！」，也有猜測或許是流星導致，表示自己看到一個發著藍光、像隕石的東西一閃而過。還有網民表示，2022年1月8日時門源縣發生6.9級地震時亦出現凌晨天空突然亮如白晝的情況，可能為地震前兆。

對此，11日上午，青海省氣象局一位工作人員回應表示，在社交平台上看到了此監控影片，不過氣象局當天並未觀測到該情況，也並未發現任何異常，這現象的出現應與氣象沒有直接關聯。

同日，青海省地震局一位工作人員亦對「地震前兆」的猜測進行回應稱，8日當天青海省省內並未發生3.0級以上的強烈地震，並且地震局的觀測情況一般針對地下的活動情況，對天空未有監測。工作人員表示，地震前確實會出現一些異常現象，如雞鳴狗吠，但這種地震前天空會變亮的猜測並無科學依據。

網民評論：



沒研究出來便沒科學根據，研究出來了的才是科學根據。只是人類的未知領域還少嗎



難不成發了一顆照明彈？或「今夜宇宙將為你閃爍」？



唐山大地震發生前別忘了有藍光閃過



門源這個地方多年來一直存在著各種超自然神秘現象



科學技術這麼發達了，怎麼可能不知道是因為什麼突然亮如白晝，只是不方便告知而已。



能夠把整個天空的都照出了跟白天一樣的天藍色這不是現在人類科學技術能夠做到的吧。

