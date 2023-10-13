內地高鐵推「靜音車廂」　設車務員「一對一」到站提醒

中國鐵路微信公眾號11日發布消息，為共建共享文明安靜的旅行環境，作為一項服務舉措，鐵路部門在京滬、京廣、成渝高鐵等部分復興號動車組列車上，設置了靜音車廂。靜音車廂內的語音播報音量將是正常音量的30%至40%，並且乘務員會掌握每名旅客的到站資訊，提供「一對一」到站提醒服務。



想要購買「靜音車廂」車票，在打開手機鐵路訂票系統「12306」APP後，有設置靜音車廂的車次會有「靜」字作為提示。購票時，乘客可勾選「請優先為我分配靜音車廂席位」，系統就會在有剩餘票的情況下，自動分配靜音車廂車票。

靜音車廂在服務方面，如餐服員進入靜音車廂時不會介紹商品，若乘客有點餐需求，可在座椅扶手上掃碼落單。列車上另準備了眼罩、耳機、止鼾器等靜音商品。

此外，為給旅客營造「安靜」氛圍，靜音車廂內的語音播報音量將調至正常音量的30%至40%，乘務員也會掌握每名旅客的到站信息，為每位旅客提供「一對一」到站提醒服務。

高鐵也提醒購買靜音車廂車票的旅客，應配合遵守「靜音」約定，包括：在靜音車廂內保持安靜、將手機調至靜音或震動狀態、使用各類電子設備時佩戴耳機或關閉音源外放功能、接打電話或相互交談時離開靜音車廂，有孩童隨行的旅客也要照看孩子，避免喧嘩。

對於高鐵這項新措施，許多內地網友叫好。有人留言直稱，「愛了愛了」、「出差首選」、「所有公共場合都應該提示『禁止喧嘩』、『保持安靜』 」、「對選了靜音車廂但依舊不靜音的旅客，要上誠信黑名單，要有並執行法律約束措施」。

但也有不同意見認為，這項做法「有喜有憂。喜的是高鐵總算能清浄。憂的是普通車廂那些喜歡外放聽音樂的是不是更理直氣壯？提高公民素質任重道遠，要是買到票都是靜音車廂該多好！」也有網民「自我懷疑」，留言問到「萬一我睡覺打呼怎麼辦？」但整體而言，對於內地高鐵的這項新政，民間反應普遍正面以待。