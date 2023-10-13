廣深港高鐵香港段開通湛江西新線　新增5站點香港至江門2小時可達

記者11日從珠西綜合交通樞紐江門站獲悉，10月11日零時起，全國鐵路實行第四季度列車運行圖。其中，廣深港高鐵香港段11日開通湛江西新線，增設江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點，連接江門、開平一帶的著名僑鄉及多個青年創新創業基地，網絡覆蓋拓展至粵西地區。



當日上午，約120名香港市民參加首發團，率先搭乘首班湛江西線列車到江門旅遊。以往江門、香港兩地民眾往來兩地，主要依靠客輪、大巴等交通方式，時間需要4至5個小時。直達往返列車開通後，時間縮短至不到2小時。

據了解，新增的湛江西線每日提供北行及南行各一班列車，往來香港西九龍站與廣州東站、福田站的列車服務也於同日起加強。

香港與江門人緣相親，民間素有每5個香港人中就有1個祖籍是江門的說法。香港江門同鄉會理事長周炳信表示：「希望隨著後續客流量的增加，這趟列車班次能夠增加，滿足更多時間段的出行需要，進一步縮短往返兩地的時間成本。未來，借著這次直達班車開通的機會，我們也會組織更多鄉親重遊江門，以及推動更多商務人士回鄉進行業務拜訪，感受家鄉的發展變化、挖掘更多的合作商機。」