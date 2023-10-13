周杰倫上海辦演唱會　兩黃牛涉強推人入閘、謊稱6千元進場被行拘

台灣歌手周杰倫日前在上海體育場舉辦演唱會，然而觀眾入場期間，有人強行推人過閘機、謊稱6000元（人民幣．下同）可進內場等。周五（13日），上海市公安局表示，兩名擾亂公共場所秩序的違法人員已被依法行政拘留。



據當局介紹，隨著近期上海演藝市場的持續升溫，警方堅持「一點一方案」，全面強化各類演藝活動的安保工作，在保障實施「人證合一」強實名制的基礎上，嚴厲打擊各類擾亂演唱會秩序的違法行為，做到發現一起、查處一起。

周四（12日）起，「周董」周杰倫一連4天在上海體育場舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，惟徐匯警方接到現場工作人員舉報，指有人將歌迷強行推過檢票閘機口。經查，37歲男子吳某在體育場周邊物色無票歌迷，謊稱可以每人2600元的價格將他們帶入場內，隨後將兩位歌迷帶至檢票口，不顧檢票人員勸阻，將兩人從閘機口強行推入。檢票員見狀，立即呼叫現場保安攔下歌迷，吳某則逃離現場，後被警方快速抓獲。

另一名42歲男子黃某則於演唱會開始前在體育場周邊徘徊，向過路歌迷聲稱以6000元的價格可將其帶入場內，最終也被民警連夜循線抓獲。目前，吳某、黃某因擾亂公共場所秩序被依法行政拘留。

據報道，此次周杰倫巡迴演唱會32萬張門票火速銷售一空，而在開唱前一天就傳出黃牛集體退票，原因是售票實施實名制，無漏洞可鑽。報道指，以往一些宣稱實施實名制的演唱會，票務單位會在開演前將規則修改成「票券可以轉贈1次」，但此次周董上海場演唱會的主辦方全無這方面的意思，導致黃牛只能忍痛退票，但退票得負擔票價20%手續費，有黃牛表示，在上海、蘇州的幾位同行，光是退票手續費就虧了十幾萬元。