TFBOYS演唱會　黃牛黨出「萬人團隊」搶飛　前排座位炒至200萬1張

大陸男子偶像組合TFBOYS日前宣布10周年紀念演唱會「TFBOYS十年之約」，將於8月6日在大陸西安奧體中心體育場舉行。



雖然購票平台以「強制實名制」來防黃牛高價轉售票券，但黃牛仍以購票困難為由漲價約20倍，更有大批「資深」代搶在社群平台上招攬生意，自述背後有「萬人團隊」共同搶票，成功率99％，而代搶費用3000元人民幣起跳。

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陸媒《九派財經》報道，2013年出道之初，TFBOYS就與粉絲定下「十年之約」。2023年適逢出道10周年，相關消息在官方宣布之前就已多次在社群平台引發討論。

21日下午，10周年演唱會消息正式宣布後，將近10個演唱會相關詞條立刻佔據微博熱搜榜。演唱會宣布一個半小時後，該則微博發文轉發量已超過100萬次，可見TFBOYS人氣不同凡響。

據了解，就在演唱會宣布後不久，第一排的門票已被黃牛標價至一張20萬元人民幣，第2、第3排也要15萬元人民幣。更有份聊天記錄顯示，演唱會前5排單張門票的價格已被炒至50萬元人民幣，第一排門票的價格更高達200萬元人民幣。

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據購票平台顯示，「TFBOYS十年之約」演唱會不支持自主選座、要求實名制入場，執行一票一證規定。驗票時將對入場觀眾的人臉、證件、座位及門票的資訊進行比對，全部資訊確認一致後才可入場。同時，平台實名購票後，購入的門票無法轉贈與轉售。也讓粉絲忍不住好奇在這麼嚴格的實名制規定下，這麽多的黃牛票是從哪來的？

《北京商報》記者輾轉訪問到多位黃牛，黃牛A表示，他們手中持有的並非普通的門票，而是演唱會的「公關票」，屬於內部票，買家付錢後，黃牛會輸入買家的個人資訊，然後就能看到電子票券匯入購票平台的票夾內。

另一位黃牛C則表示，原價2013元的門票定價在5位數，不方便公開具體數字，黃牛會在正式開票前徵集多位消費者的報價，價高者先得到購買「公關票」的資格。

另據《九派財經》報道，黃牛不放過任何獲利的商機，還有黃牛佔據了演唱會場館外可以看到舞台的大樹，向粉絲出租爬樹看演唱會的位置。根據網傳截圖顯示，每人每小時要價5000元人民幣，如需望遠鏡、購買保險等服務，還需要另外加錢。

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