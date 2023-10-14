6名男子光顧自助火鍋店喪飲111瓶酸梅汁搏回本 網民：喝到腎衰竭
撰文：中天新聞網
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大陸陝西省西安市有6名少年，10日赴一間自助火鍋店用餐，疑為了吃回本，一口氣喝下共111瓶玻璃瓶裝酸梅汁，換算下來平均每人需灌完18瓶才達標，讓店家大吃一驚。
根據陸媒報導，這間自助火鍋店，主打每人消費約26元人民幣即可享用自助吧吃到飽，沒想到6名年輕男子似為了吃回本，竟在用餐時間內一口氣喝下共111瓶玻璃瓶裝酸梅汁，換算下來平均每人需灌完18瓶才達標，驚人海量嚇壞店家。
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貼文一出，引發大批網友留言討論，紛紛驚嘆，「這火鍋店要被喝倒了」、「這種花錢的自助飲料有一種奇怪的吸引力」、「111瓶成本也就十塊錢一群小傻子」、「那麼多酸梅湯，胃還好嗎～」、「血糖是不是有點高」、「離糖尿病不遠了吧」、「小心喝成腎衰竭」、「看似佔了便宜其實傷害身體，不值得」、「以為自己吃回本賺了，到時看醫生就虧了。」
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