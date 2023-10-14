湖南婚車越線迎頭撞垃圾車釀6死　家屬難過曝：新娘當時懷有身孕

10月3日上午10點左右，湖南岳陽臨湘市發生一宗7人座婚車與垃圾車相撞事故，造成6人死亡，包括司機、新郎新娘、2名伴娘和1名化妝師。據新郎家屬透露，新郎今年24歲，新娘還小新郎幾歲，兩人相戀兩年多結婚，事發時，新娘懷有身孕，家屬們都悲痛萬分。



據臨湘市公安局通報，事發時婚車突然變道駛入對向車道與一正在行駛的垃圾車相撞。對於婚車何以突然變道？駕車司機當時發生了什麼？網民有種種揣測，流言蜚語在無形之中對遇難者家屬造成了二次傷害。針對外界傳言婚車司機前一往熬夜喝酒打麻將，



事故現場有一輛布置成婚車模樣的黑色私家車，與一輛垃圾車迎面撞上：

婚禮前的慘烈車禍 遇難時新娘已有身孕

據臨湘公安10月4日通報，3日上午10時許，在臨湘市S206忠防鎮漁潭村貓形組路段，發生一起7座越野車（即婚車）突然變道駛入對向車道與一輛正在行駛的環衛車相撞的交通事故。事故致使越野車內2人當場死亡，4人受傷（後經醫院搶救無效死亡）。

事發時的行車紀錄儀片段其後曝光，顯示婚車突然越線變換車道，迎頭撞上垃圾車，婚車後的一輛私家車也險被波及：

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10月10日，事故發生後的第八天，內媒《紅星新聞》記者到臨湘市石咀村，見到遇難新郎劉先生（化姓）的家屬。3層樓的房屋已不見新婚時的熱鬧佈置，屋內只剩下了還沒來得及收拾的數個待客桌椅，凌亂疊放起來的家具放置在牆角，透出喜事變喪事後的冷清與悲傷。

劉先生的姑姑劉女士透露，前些天家裡人剛把新郎劉先生下葬。24歲的年輕人生命戛然而止，他的父母和長輩，這些天都在淚水中度過，「這才幾天，孩子的媽精神已經恍惚了，家裡的老人也瘦了好幾斤，誰都接受不了這樣大的變故。」

這座3層房屋的二樓，是全家給劉先生和新媳婦佈置的婚房，如今也已閒置起來，劉先生的家人甚至不敢再上樓去看上一眼。

劉女士回憶說，大約在3日凌晨3、4點左右，司機便已開車接上新郎，出發到娘家接親。一切按部就班準備著，直到上午10點左右，他們收到交警隊的電話，噩耗傳來。

對於這起意外的發生，劉女士不願去回想更多細節。據了解，事發前半個小時，10月3日上午9點40左右，同婚車上的化妝師還發了接親的朋友圈，發布了婚車上新郎抱著新娘坐在車上前座的照片；化妝師坐在車的後排，旁邊是兩個伴娘，還有化妝師幫新娘化妝的照片，照片中的大家看著都很開心。

據了解，事發時，化妝師陳女士（化姓）並未當場死亡，而是被送往臨湘市中醫醫院。據陳女士的嫂子張女士透露：「醫院搶救了很久，到夜裡快12點了搶救室的門才打開，說人還是走了。」

據同村村民介紹，按照當地的婚嫁習俗，接親時，新郎會抱著新娘坐在副駕駛位上。劉女士更透露，新娘的腹中已懷有身孕。

化妝師事發前發朋友圈，圖中可以看到新郎抱著新娘坐在車的副駕駛座上。（紅星新聞）

針對網民揣測，因新郎新娘在車上發生爭執等傳言，劉女士強調做為男方家屬，他們對這個新媳婦都很滿意，「兩個人經介紹認識，對方比新郎要小幾歲，戀愛談了2年多，今年9月左右才領了結婚證。我們兩家沒有任何的不愉快。」

婚車司機為何突然變道？新郎家屬：司機並未熬夜、飲酒

對於這場事故發生的具體原因，至今仍沒有確切的答案。車內遇難者的多位家屬同樣表示，目前還未收到官方事故原因認定。

針對行駛中的婚車何以會突然變道？是否如網友所言，駕車的司機存在酒駕、疲勞駕駛等情況？對此，劉女士都予以了否認。

據了解，駕車的司機實際是新郎一方的親戚，按照當地的習俗，接親前夜，也即10月2日夜裡，男方一家的親戚會到男方家中聚會幫忙，待3日凌晨出發前往新娘家接親。同村多位村民也說，10月2日夜間新郎一家的確熱鬧，房屋內有打麻將的聲音傳出。

劉女士則澄清，當天晚上確實有聚會，但是並不是網友所說的打了通宵麻將。此歪，當日夜間11時許，全家人基本都安排休息了，「誰都知道明天要接親要辦婚禮，怎麼可能會玩通宵。」

婚車與垃圾車相撞，婚車上的6人都不幸死亡。（微博）

婚車司機的親弟弟也表示，10月2日夜裡11點左右，作為司機的楊先生便已結束了在男方家的聚會。由於兩家住得近，楊先生當晚在男方家休息，到3日凌晨4點左右回到自己家中，駕駛自己7座的福特越野車趕往新郎家，一起出發前去接親。

部分網民質疑婚車司機在接親前是否有飲酒行為？對此，司機楊先生的弟弟回應稱：「我哥哥向來滴酒不沾，絕不可能酒駕。」楊先生居住地附近村民同樣告訴記者，楊先生生前並無飲酒習慣。

司機老婆吳女士則透露，司機已經年過五旬，此前一直是貨車駕駛員，駕齡已超30年，他的收入便是全家的經濟來源，丈夫的突然離世除了留下悲痛，還有前些年欠下的50餘萬元貸款。

據吳女士透露，10月6日，楊先生已經入土為安。但這起事故帶來的風波卻沒能停止。她向記者講起了自己的無奈：「我們也不知道當時到底發生了什麼，但現在網上的人都來罵我們，週遭也總能聽到有人議論說全是司機的錯。」

一位村民則透露，楊姓司機平日裡為人忠厚，並不是個急性子，只是在去年查出了心臟有些問題，因此同村也有人懷疑，是否是駕駛時，身體發生了意外。但對於該說法，楊先生的弟弟表示，他只是去年查出了心律不齊，沒有大毛病。

三方家庭並未就賠償問題發生糾紛

新郎姑姑劉女士指出，事情發生後，他們時常能在網上看到惡意中傷評論稱新郎新娘兩邊家庭因為賠償的問題鬧得不可開交。劉女士澄清，「完全沒有這回事」，目前後續料理工作和理賠問題都在有條不紊進行，無論是新郎、新娘雙邊家屬還是司機一方的家屬，到目前都並沒有因爭奪錢財發生矛盾。

劉女士指出，10日上午，新娘的父母還來到家中，兩邊進行了平和的溝通，並非是網傳的那樣有任何糾紛。對於網路中的謠言，劉女士表示，會保留對造謠者追究法律責任的權利。

至於新婚夫婦安葬的問題，劉女士回應稱，新娘一方已將女兒帶回家鄉安葬，但原因並非是兩邊出現矛盾，而是因為新娘一方住家較遠，父母「希望能挨著女兒近一些」。同時，司機一方的家屬以及化妝師家屬也向記者證實，多方家庭之間並沒有在事發後發生爭端。

至於具體的責任認定和賠償細節，多方家屬也均表示，事故原因仍在調查之中，具體責任認定還不明晰，賠償的具體事宜則不便對外透露。