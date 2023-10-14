17歲少年入室搶劫殺65歲房東　家屬：父親好心收留他卻無端被害

今年8月31日晚，浙江台州市椒江區前所街道陶家村發生一宗命案，一名17歲少年涉嫌殺害65歲的房東，隨後自首。



周五（13日），死者陶大叔的兒子陶梓（化名）向內媒透露，疑兇是一名來自外地的打工者，平時遊手好閒，好吃懶做，曾因欠別人房租被趕走，之後他父親好心收留了他，即使對方拖欠房租也借錢給他吃飯，最後他卻忘恩負義，殺害了父親，「他是看著我父親咽氣才離開的」。陶梓表示，父親被無端殺害一個多月，遺體他們仍不敢火化，怕的是兇嫌突然翻供不承認。



周六（14日），警方發布通報指，疑犯黃某以支付房租為名，敲門進入房東陶某家中實施搶劫，致陶死亡，目前已被執行逮捕。



台州市公安局椒江分局微信公眾號發布《警情通報》稱，8月31日晚上9時許，台州市椒江區前所街道發生一起刑事案件。疑犯黃某（男，2006年7月生，雲南籍）以支付房租為名，敲門進入房東陶某家中實施搶劫，致陶某死亡。次日淩晨2時許，黃某向警方投案，於當日被刑事拘留。目前，黃某已被執行逮捕，案件正在進一步依法辦理中。

據陶梓介紹，陶大叔早年一直離家在外做眼鏡店生意，辛苦養育了兩個兒子。近年，他回到家鄉，把前半生多餘的一些積蓄用來修繕房子，再把空出來的房間對外出租，一間房平均每月收兩三百元（人民幣．下同）。

而涉事17歲少年曾短暫住在過陶大叔的家，一開始拖欠房租後，跑到另一個地方租房，又因欠租被趕了出來，最後又回到了陶家租住，「那個小孩最早欠房租跑掉的時候，房間裏的東西我爸都沒扔掉，所以他就住回去了」。後來某天，陶大叔曾接到少年電話，要求借錢，但陶拒絕，並說貪吃懶做是不行的。陶梓認為，很可能就是在那時候兇手就懷恨在心了。

據警方透露，兇手用的是普通的水果刀，他或是以交房租等作為借口，把陶大叔的房門騙開，然後直接朝他捅了好幾刀，「我爸還叫了幾聲救命被外面擺攤賣西瓜的人聽到，但很快又沒了聲音，擺攤的人還以為是開玩笑」。

令陶梓久久不能釋懷的是，父親喊救命後，兇手捅出了致命一刀，然後在現場看著父親咽氣才離開。而他也離開現場後並非直接去自首，而是先找熟人，後在對方的勸說下才去自首。

案發現場。（揚子晚報）

對於具體行兇原因，警方曾表示是一個「不可思議」的理由。由於陶大叔身上的幾百元現金沒被搶走，陶梓猜想，大概是少年借錢不成，懷恨在心，加上嫉妒父親每天釣魚收房租的生活，「但他不知道這是我爸苦了四五十年換來的」。

據律師介紹，由於疑兇未成年，加上自首情節，將很難使用死刑。另一方面，警方調查得知，疑兇早年父母離異，隨母親生活，後來母親改嫁，家庭經濟情況很差，因此肯定是承擔不起賠償。

「那我父親就這麽白白死了嗎」，陶梓表示，事發已過去一個多月，疑兇的家人沒有給他們來過任何一個電話或道歉，案件遲遲未有進展，他不知道能怎麽辦，遂希望能引起公眾關注。他又遺憾未能自己未能幫父親慶祝70大壽，因其生日正是被害後第20天，未料在這時候出事。