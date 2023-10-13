老婦被打送醫　出院時「骨折」診斷離奇消失　家屬質疑病歷遭改

四川廣元青川縣一名九旬高齡的老婦早前因家庭糾紛被打傷住院治療，門診初診疑3根肋骨骨折、雙肺挫傷。然而，當家屬為其辦理出院手續時，卻發現此前入院證上寫的肋骨骨折，已改寫為腰椎間盤突出，並未骨折。家屬質疑背後有貓膩，主治醫生涉嫌偽造病歷，並在近日向媒體求助，「他這樣一改，對打人者就有利了」。



據酒先生介紹，其母是青川縣茶壩鄉人，2021年2月18日，因堂弟一家想把母親房邊種植香菇木耳的橡子樹據為己有，她便上前理論，結果被打到昏厥。事發現場沒有閉路電視，老人也沒有手機，但老人清醒時，曾表明是堂弟夫婦的20多歲侄兒張某動的手，堂弟當時還稱「你使勁打」。

當晚，酒先生的母親被送到青川縣人民醫院救治，門診醫生診斷是雙肺挫傷，第4至6根肋骨骨折。而主治醫生在2月21日上午、2月24日晚的CT申請單上均有肋骨骨折、雙肺肺挫傷、腰椎間盤突出的診斷，均申請做肋骨CT檢查。然而，醫院3月3日出具的出院記錄卻顯示，出院診斷是腦震蕩、胸部軟組織傷、腰椎間盤中度膨出、腦梗塞、腦萎縮，與入院初診相比變化不小。

酒先生提前拍下的入院證顯示初診為「肋骨骨折」（左），但出院時卻變成「腰椎間盤突出」（右）。（華商報大風新聞）

由於治療效果不佳，出院後，老人又被送到廣元市第一人民醫院治療，該院入院證顯示，初步診斷多根肋骨骨折，CT檢查診斷報告單顯示，右側第3-7、9肋骨，左側3-8局部骨質欠規則，部分待排骨折可能；慢支炎、肺氣腫。

對此，酒先生質疑青川縣人民醫院住院的主治醫生涉嫌偽造入院證明，因堂弟一家有親屬也在青川縣人民醫院工作，他懷疑背後有人搗鬼，從而有利於打人者。

周二（10日），涉事主治醫生回應內媒查詢時否認偽造病歷，強調最原始的記錄都有，要求酒先生一方拿出證據。周三（11日），院辦一名工作人員表示，縣衛健局、紀檢委皆已就事件介入調查，做了處理，也出了初步調查的意見，但家屬三番五次通過網絡發一些他認為對的言論，不願走正常程序來處理，「說白了，他就是為了向我們要錢」。不過酒先生堅稱，自己曾找醫院領導反映，出示了很多證據，但醫院沒有書面答覆，只是口頭說電腦出錯了，電腦的問題。

酒先生母親今年已達90歲高齡。（華商報大風新聞）

今年7月，酒先生已把其堂弟起訴到青川縣法院並獲立案，案件周一（9日）開庭。他們暫不考慮追究對方的刑事責任，訴求是要求對方承擔經濟責任，賠償住宿費、車費、醫藥費，「我母親住院花了4萬多元（人民幣），對方1分錢沒出」。

另一方面，酒先生也想起訴涉事主治醫生，但沒受理，因法院認為這是刑事案件，得讓公安局調查公訴。可是，當他找縣公安局報案，獲告知醫院醫生屬於國家公職人員，他們無權調查，得找紀監委；當找縣紀委時，則獲答覆醫生屬於一般工作人員，不屬於領導幹部，他們也管不了。今年，酒先生還找過縣衛健局，但至今沒有反饋處理。