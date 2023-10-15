車禍失雙腳靠半個籃球｢行走｣　｢籃球女孩｣錢紅艷將參加杭州亞殘運

20多年前，內地一張殘疾小女孩將半個籃球套在身下以助「行走」的照片感動無數民眾，女孩也被外界親切地稱為「籃球女孩」。事隔多年，已經長大的主人公錢紅艷再次走進大眾的目光，原因是她即將作為中國代表團的一員，參加10月22日召開的杭州第4屆亞殘運會。



20多年前的這張照片感動無數人，錢紅艷因此被外界親切地稱為「籃球女孩」。（春城晚報）

據了解，錢紅艷1996年生於雲南曲靖陸良縣一個普通農民家庭，4歲那年，她被一輛大貨車撞倒並被捲入車底，這場突如其來的車禍導致她盆骨以下完全截肢。

而其爺爺為了讓孫女繼續上學，拿來了一個舊籃球，從中間切開，把內裏墊上棉花，最後將半個籃球套在她的身下，再特製一對「木手墊」，令孫女得以在這些工具的幫助下「行走」，「籃球女孩」也因而得名。

錢紅艷在工具的幫助下「行走」。（春城晚報）

雖然身體存在著缺陷，但錢紅艷的成長過程中卻從不乏溫暖，身下的籃球也換了一個又一個。

「從爺爺發現的一個籃球開始，可能用了有十多個」，錢紅艷表示，這些籃球一開始是爺爺去收集的，「到處去別人家問有沒有籃球」，後來，社會上很多好心人給她郵寄籃球。現時，這些籃球仍留在家鄉，每次回去看到它們時，錢紅艷仍然會非常感慨。

錢紅艷11歲時加入了雲南省殘疾人遊泳隊，可一開始並不順利，由於身體缺陷，她的身體在水中嚴重失衡。對此她形容，失去雙腿猶如一艘船沒有舵，在水中失去方向感，容易橫向擺動，影響速度。

針對這個難題，錢紅艷的教練專門為她制定了一套訓練方案，在那段時光，錢紅艷日復一日接受不少於4小時的專業遊泳訓練，另外還要舉啞鈴、做仰臥起坐和臂力拉伸等，還要捉住一切機會鍛煉臂力和平衡能力。由於訓練實在是累透了，有時錢紅艷會在水中哭了出來，「因為在水裏哭，只有你自己知道，別人不會知道」。

皇天不負有心人，努力不懈下，錢紅艷開始斬獲成果，於2009年雲南省第九屆殘運會奪得3枚金牌，並在同年舉辦的全國殘疾人18周歲以下遊泳錦標賽中奪得1金2銀的好成績。在2016年巴西里約熱內盧殘奧會上，她獲得女子100米蛙泳比賽第九名；後在2019年天津殘運會上，在S7級女子遊泳400米決賽收獲一枚銅牌。

如今，錢紅艷又將作為中國代表團的一員參加杭州亞殘運會。她向外界強調，殘疾不等於殘廢，希望更多的殘疾人朋友能樹立生活的勇氣，用實際行動證明人生價值回報社會，成就自我。