台灣無腿鐵騎士慘遭巴士輾斃　竟是殘疾奧運泳手　奮鬥故事極感人

殘疾奧運台灣選手、無腿泳士陳亮達在台灣身心障礙國民運動會勇奪7金，沒想到24日騎車行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑似天雨路滑，過彎時不慎摔車，滑入對向車道，當場遭巴士輾斃。正修科大今天（25日）證實此事表示，校方得知後，校長、師生都很難過，後續會協助家屬治喪事宜，也將為他製作畢業證書。



根據曝光的行車紀錄器畫面，當時深夜正下著雨，一輛機車卻突然從對向直接衝到巴士車底，司機見狀煞車不及輾過，嚇得馬上停車下去查看。

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據了解，該名男大生正是就讀正修科大休閒與運動管理系一年級的無腿勇士陳亮達，校方表示，亮達昨天深夜不幸發生車禍去世，將製作頒給畢業證書，也將全力協助家屬處理善後事宜。正修科大校長龔瑞璋聞訊後深表遺憾，並強調亮達在校表現傑出，求學過程相當勵志，學校將會協助家屬治喪。警方初步調查，陳男昨深夜11時許騎機車返家，當時高雄下起滂沱大雨，疑似天雨路滑，陳男騎車過彎時不慎摔車，連人帶車滑往對向車道；當下高雄巴士剛好駛過，張姓駕駛見狀煞車不及將其輾過，造成陳男當場死亡。初步調查，陳男、公車司機酒測值均為0，目前肇事責任釐清中。

泳將陳亮達先前挑戰帕運，在游泳SM7級男子400公尺自由式游進決賽，最終以5分10秒65成績，排名第8，雖然無緣站上頒獎台，但成績比預賽更進步，表現值得讚賞。月前也剛在台灣身心障礙國民運動會「泳」奪7金，分別拿下「肢障男子組游泳100公尺」自由式、仰式、蛙式3金，「400公尺自由式」金牌，「200公尺混合式」金牌，「50公尺蝶式、自由式」2金，100公尺、200公尺及400公尺五項並雙破大會及台灣紀錄。

陳亮達出生沒有小腿，且他的右手有3個手指「併指」，僅左手是健全的，《逆光飛翔的天使》書中媽媽陳靜怡回憶，當年懷胎時13次產檢都正常，只覺得胎兒踢肚子的頻率很少。在剖腹產時，護理師看到寶寶當場嚇哭，阿嬤林美英也難過到幾乎昏了過去。陳亮達在教練鼓勵下參加比賽，5歲時首度參加比賽，短短2年時間就獲得5面獎牌、16張獎狀。當時年幼的陳亮達表示，最大心願在未來改寫游泳紀錄，「拿到獎金要幫阿嬤換新的摩托車。」而2009年上映的勵志電影《2分20秒》就是以陳亮達的故事改編，他也親自參與演出。

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