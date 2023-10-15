中俄恢復互免簽證坐船7分鐘往返　俄羅斯人組團到黑河購物買早餐

綜合內媒報道，近日，黑龍江省黑河市恢復中俄互免簽證團體旅遊業務。中俄互免簽證開通後，許多俄羅斯人組團來到黑河市購物買早餐。據悉，免簽開通後，僅需7分鐘便可坐船往返兩國，十分便利。



據了解，俄羅斯人來黑河遊玩主要集中在步行街周邊，「邊兒上文化街早上有早市，他們不喜歡麻辣燙，比較喜歡吃鍋包肉。」除了吃喝，俄羅斯人也喜歡在黑河買買衣服。

相關影片中，有組團到黑河遊玩的俄羅斯青少年熱情回應鏡頭打招呼，也有俄羅斯大叔在早市中買包子、喝啤酒。當地攤販在招牌上標註中俄雙語，方便他們選購商品。

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此前，據《中國新聞網》報道，9月21日，經中俄雙方友好協商，黑龍江省黑河市恢復中俄互免簽證團體旅遊業務，此前該業務因受全球疫情影響暫停。當日，恢復相關業務後的中國赴俄羅斯首個免簽旅遊團從黑河口岸出境。

黑河市是中國首批沿邊對外開放城市，與俄羅斯布拉戈維申斯克市（海蘭泡，俄語Благовещенск）隔江相望，擁有「一城兩國」的區位優勢、多重疊加的政策優勢、立體多元的跨境通道優勢，是中俄邊境旅遊的中轉站。

網民睇法：

出國買個早飯



免簽了？那我想去俄羅斯旅遊



現在過去擺攤賣早餐還來得及嗎？還有位置不？



友谊常青！



大叔吃得好香

