對華免簽首日　泰總理親赴機場迎中國遊客：望中秋國慶往來更密切

9月25日起，泰國對中國及哈薩克遊客實施5個月免簽政策。今日（25日）上午，泰國總理兼財政部部長賽塔·他威信與多部門官員到達素萬那普機場，親自迎接從中國上海搭乘泰國亞洲航空XJ 761上海-曼谷航班的341名中國遊客，即免簽後的首批中國遊客。



素萬那普機場橫幅上寫著：「中泰一家親，神奇泰國熱情依舊，永遠歡迎中國家人們！」除素萬那普機場外，今日廊曼機場共有3個航班，分別來自昆明、長沙和南寧；清邁機場共2個航班，分別來自上海和昆明；普吉機場共3個航班，分別來自杭州、上海和北京。泰國國家旅遊局在4個機場均舉行歡迎活動。

據此前報道，9月13日，泰國政府宣布自今年9月25日起至2024年2月29日，對中國遊客實施免簽制度，為期5個月。中國遊客持護照及旅行證入境泰國，無需申請旅遊簽證，免簽證停留不超過30天。時段覆蓋中國春節假期，以促進泰國旅遊業復蘇。

據央視新聞報道，泰國總理賽塔表示免簽證制度的實施可以解決簽證審批等待期過長的問題。同時，因詐騙流言及電影《孤注一擲》導致內地民眾擔心赴泰可能面臨的安全問題，賽塔稱已要求泰國國家警察總署、國家旅遊局等機構為中國遊客提供及時、周到的服務，每個部門都已經做好充分準備。

電影《孤注一擲》海報。

為迎接中國遊客，泰國同時推出一系列旅遊配套措施，包括增加航班、推出酒店優惠措施以及在旅遊景區和購物場所開展多種促銷活動等。賽塔表示，他期待在即將到來的中秋節和國慶日期間，泰中兩國的旅遊人員往來更為密切，兩國旅遊業取得長足發展。

疫情結束後，中國旅客大多將出國首站定在泰國，甚至在享受到「國賓待遇」獲副總理迎接。然而，根據泰國旅遊和體育部最新數據，今年前7個月，赴泰國遊客最多的國家是馬來西亞，中國僅以183萬人次，位列第二。為促進兩國旅遊合作，泰國總理賽塔計劃於10月8日至10日訪問中國。