大熊貓「福寶」3歲寫真集暢銷韓國　紀錄成長故事｢人氣前所未有｣

《韓聯社》14日報道，記錄旅韓大熊貓「福寶」的成長故事書《福寶，幸福每一天》，9月自預售起便衝上韓國暢銷書排行榜，發行後持續熱銷，引起韓國讀者廣泛關注。



福寶的第一本寫真散文集《熊貓寶寶福寶》於2021年7月在其一歲生日之際發行，第二本散文寫真集《福寶，幸福每一天》9月正式上市。新書由愛寶樂園的大熊貓飼養員姜哲遠撰文，記錄了福寶從出生100天到結束獨立生活訓練的成長故事，以及在沒有媽媽「愛寶」和飼養員爺爺的幫助下「橫衝直撞」的日常生活。

「福寶」於2020年7月20日出生於韓國，是首隻在韓自然繁殖誕生的大熊貓，它的爸爸「樂寶」、媽媽「愛寶」於2016年4月21日正式在韓國亮相，目前一家三口一同生活在韓國愛寶樂園內的「熊貓世界」。

據悉，「福寶」將於2024年返回中國。姜哲遠在書中寫道，就像「福寶」名字的寓意一樣，和「福寶」在一起的所有時光都充滿幸福。相信以後「福寶」無論遇到誰，去到哪裡都會幸福。

韓國購書網站「​​yes24」數據顯示，今年動物主題圖書銷售情況極佳，而「福寶」的兩本書都位列今年動物主題圖書銷售榜前五位。網站人員稱，可愛的「福寶」與飼養員的互動博得了前所未有的人氣，也帶火了這些書。Youtube平台關於「福寶」的紀錄片累計播放量亦超1億次。