23歲大熊貓｢成功｣舍內死亡　約同人類70餘歲　為熊貓頂流花花之母

據四川成都大熊貓繁育研究基地消息，現年23歲的大熊貓「成功」9月3日在獸舍內死亡，年齡約同人類70-80歲。此外，大熊貓「成功」也是熊貓頂流花花之母。



據熊貓基地發布的情況說明，9月3日早晨，大熊貓「成功」在獸舍內死亡。被發現死亡時，身體體態舒展處左側臥狀態，周圍有大量前晚採食剩下的竹筍筍殼，未見異常情況。

熊貓基地指，近期大熊貓「成功」飲食、糞便量、體重等均正常，被毛光亮。9月2日晚間，飼養員觀察其健康狀態良好。

熊貓基地表示，對「成功」的猝然離去深感痛心。目前，熊貓基地已聯合省內三甲醫院病理學專家、動物病理學專家等，對其死因開展病理學分析和綜合評估。

大熊貓「成功」。（網絡圖片）

公開資料顯示，成功，雌性大熊貓，譜系號522。2000年9月11日出生在成都大熊貓繁育研究基地，與妹妹成績是一對跨夜出生的雙胞胎，最大的特徵是肩帶是斷開的，愛乾淨，是有名的「潔癖公主」。 母親是「大熊貓成家班的始祖」成成，父親是大熊貓科比。

「成功」曾誕下多隻熊貓，包括功仔、和琪、和美、和興、和盛、和風、和雨，以及為大眾熟知喜愛的熊貓頂流和花（花花）、以及和花的弟弟和葉。

大熊貓和花：