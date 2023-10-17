顧客吐槽海底撈拒絕為棉花娃娃過生日兼服務差惹議　官方回應

一直以服務態度極好著稱的內地火鍋品牌海底撈，近日被顧客吐糟服務態度差、拒絕為棉花娃娃過生日等，引發關注。相關負責人回應，會盡力為顧客提供個性化服務。



事件起源於10月15日有網民發帖稱「海底撈是不是歧視帶棉花娃娃的人」，貼文中網民指她和朋友各自帶了一個棉花娃娃到海底撈就餐時，要求服務員給棉花娃娃嬰兒座椅，服務員露出不能理解的表情，在後續就餐過程中也有不少感到被冷落的體驗，在希望服務員給棉花娃娃過生日時，要求也被拒絕，令她覺得受到區別對待。

該顧客同時強調，發帖的主要目的是因為海底撈服務員的服務態度差，菜品沒上齊就說上齊了，冷落她們，沒有給小零食伴手禮等服務問題，並非強行要求給棉花娃娃過生日。

該網民發佈的吐槽貼文。（網絡）

貼文發佈後引發不少網民關注。有網民認為顧客的要求超出常理，服務員拒絕情有可原，也有網民認為消費者既然花錢，並且是在以服務著稱的海底撈，應該得到尊重：

「海底撈服務再好，人家是飯店，不是媽也不是爸，有公主病就回家待著，不是所有人都會哄你說公主請上車！」



「海底撈服務生真可憐，硬是被顧客逼瘋，對著玩具說是人。」



「巨嬰可以在家裡圈地自萌，不要到處禍害別人」



「我服了，海底撈自己本來打的就是給紙片人過生日的噱頭啊，他要是不打這個噱頭還會去海底撈啊，評論區在指責客戶的你們真會共情資本家啊」



「棉花娃娃坐寶寶椅，那麼人類寶寶來了椅子不夠了怎麼辦？這不是侵占公共資源嗎？」



「海底撈以後別拿給紙片人過生日的影片行銷了」



「不能給開這個頭，要不以後啥奇葩要求都來找你服務，帶個阿貓阿狗或者自己養的爬行類飛鳥類寵物或者隨便掏出個啥東西都讓人家過生日，人累不累呀？」



「不是博主這件重點不是能不能過生日是這個服務生態度不好麼然後還區別對待」



「給棉花娃娃過生日怎麼了，你不理解有些人的情感寄託是娃娃ok，但說不正常你臉真大，難道你的人生才是正常的唯一標準？」



「海底撈原來不是說服務很好的嘛，怎麼會冷落客人的？」



對於海底撈門店是否能為棉花娃娃過生日一事，《揚子晚報/紫牛新聞》進行實地走訪，走訪門店客服表示無問題，申請即可。到店後，店員則表示需要和負責人溝通，「如果是您過生日，我們正常就是唱個歌慶祝一下，不收任何費用的。但能否給娃娃過生日我幫您登記，稍後去確認一下。」後續經過確認，可以提供給棉花娃娃過生日的服務。而對於涉事顧客提出的服務態度差一事，有海底撈工作人員表示問題可能出現在員工對顧客的疏漏服務，「因為在海底撈，客人提出意見我們是不可以拒絕的。」

針對相關爭議，10月16日，海底撈相關負責人回應《南方都市報》記者表示：「如果顧客有慶祝活動或使用寶寶椅的需求，可以在訂餐或到店之後向我們提出，我們會盡力為顧客提供個性化服務體驗」。