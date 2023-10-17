20歲女子花光積蓄76天窮遊22個內地城市　網民羨慕：年輕就是本錢

據《瀟湘晨報》報道，廣東雲浮一名20歲女子小周日前裸辭窮遊22城市，在內地網絡引發熱議。據了解，小周辭職後76天的旅程，花光了她工作近一年的積蓄，約1.5萬（人民幣，下同），不少網民稱讚她勇敢，更羨慕地說「年輕就是最大的本錢」。



不過對於未來，小周坦言「仍舊很迷茫」，針對少部分網民認為小周的決定不夠理性，她則回應，這趟旅行結束後，一樣會去煩惱工作的問題，不過現在想遵循內心的想法，小周說，「等我二十五六歲的時候，可能會有著一份穩定的工作不敢辭職了，也可能會面臨婚育的問題，心境不一樣了，就沒有現在這麼有勇氣了。」



內媒報道，小周此前從事電商工作，今年3月，她突然想去看看世界，辭去工作4月就她帶上自己攢下的1萬7000元出發，到訪雲南昆明、大理、香格里拉、重慶、長沙、西安、新疆烏魯木齊等22個內地城市。

小周分享，自己最終花76天遊歷了22個城市，途中坐的火車硬座和青年旅舍，整趟共花費約1.5萬元。她説，旅途中沒有明確的目的地，家人也都支持她，會關注她的朋友圈知道她去了哪裡？小周開心表示，一路上交到很多朋友，家人也覺得小周性格變得開朗許多。

小周指出當初會出發窮遊的原因是因為突然感到迷茫和焦慮，小周指出自己16歲就開始工作，「當過服務員，做電商客服做得比較多，沒有什麼學歷，工作也都只是很普通的工作」，也因為出社會比較早，小周想要趁年輕出去旅遊，就決定出發了，家人也都很支持她，小周表示，自己從16歲開始就自食其力，「沒有再花過父母的錢。」

小周分享的旅遊花費紀錄。（微博）

對於部分網民認為小周不務正業。小周則回應，「努力工作不就是過上自己想要的生活嗎？我也只是選擇了讓自己過得開心的、自己想要的一種活法」，小周也表示，自己現在已經回家待業，未來找到工作存到錢後還是會出去玩。

小周強調，自己旅行結束後，也是一樣會去煩惱工作的問題，「出去玩兩個月把辛苦1年的存款都花完了，但是也沒有感覺到後悔，還是很值得的！」

對於小周的選擇內地許多網民多表示羡慕和佩服，羨慕小周又年輕又勇敢。小周也表示，未來還有幾十年的時間可以去奮鬥，「但是青春就這麼幾年。而且每個年齡段對於旅行看到的風景事物，心態和看法可能都會不一樣。

小周指出，自己20來歲正是容易衝動的年紀，她選擇遵從自己內心的想法，去做自己想做的事情，「現在還不太需要去考慮成家的問題，有了家庭，生活穩定了之後，想要去衝動一次，就更難了，需要考慮的事情也會更多。比如要考慮社保斷繳的問題，以後再找工作會被問到這一段時間的空窗期是在幹嘛？ 年紀越大反而需要考慮的事情越多。」

網民點睇：

花自己掙的錢，做自己想做的事，而且這件事又沒妨礙到其他人。網友瞎操心啥？

才20歲，不去旅遊享受人生難道要結婚生子還房貸嗎？

一個女孩子去旅遊特別危險吧？

了不起...我有錢但我沒勇氣...

她做了我想做而不敢做的事情…羨慕！

