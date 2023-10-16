煲湯注意！五指毛桃與劇毒斷腸草弄混　患者中毒頭暈嘔吐緊急送院

煲湯是廣東地區民眾的日常飲食之一，不少人家都會經常煲湯來喝，不過煲湯選擇食材時也要留意當心。近日，廣州番禺發生一宗食物中毒事件，患者因弄混常見煲湯食材五指毛桃和劇毒斷腸草導致中毒，頭暈嘔吐緊急被送入醫院治療。



據《紅星新聞》報道，該患者在飲用所煲的「五指毛桃湯」後，引發頭暈、視物模糊、惡心、嘔吐、胸悶等癥狀，被緊急送院治療。番禺區疾病預防控制中心介入調查，從患者剩余五指毛桃湯料中檢測出鉤吻堿子和鉤吻堿甲，確認是鉤吻中毒。

鉤吻（斷腸草）和五指毛桃的根十分類似，容易混淆。（紅星新聞）

番禺區疾控中心發出提醒，大眾可能不知道鉤吻，但其還有另一個較為熟悉的名字：斷腸草。斷腸草是一種劇毒的植物，根、莖、葉都含有毒性的鉤吻生物堿，根皮含量最高，是神經毒素。中毒後可能出現呼吸麻痹、眩暈、言語含糊、肌肉弛緩無力、復視、視力減退、吞咽困難、腹瀉腹痛、口吐白沫、惡心嘔吐等，潛伏期很短，通常2小時發病。

五指毛桃是廣東家庭常見的煲湯材料。（vcg）

據悉，斷腸草是植物界的「偽裝高手」，經常纏繞和混雜在其他植物當中，根與五指毛桃十分相似，花又和金銀花特別相像，所以經常有人誤采、誤食後中毒。

番禺區疾控中心提醒廣大市民朋友，不要隨意亂采、亂買、采吃野生植物。購買和食用五指毛桃、金銀花、雞血藤藤莖等藥材時，需要小心謹慎，檢查食材中是否含有斷腸草。如果在喝湯後出現頭暈、腹痛腹瀉、呼吸困難等癥狀，一定要及時就醫。