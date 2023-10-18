廣州成功研製首台全國產化500千伏植物絕緣油變壓器　減少碳排放

近日，南方電網廣東廣州供電局研製的首台全國產化500千伏植物絕緣油變壓器順利通過型式試驗，這標誌著國際上首台由中國掌握完全自主知識產權的500千伏植物絕緣油變壓器正式誕生。



該變壓器具有火災風險低、過載能力強、全生命周期成本低等特點。相比於傳統500千伏礦物油變壓器更加安全環保，每台設備全生命周期內可減少碳排放約70噸，相當於1.4萬棵樹一天的碳吸收量。據悉，該設備計劃近期在廣州電網投入試運行。

據了解，十年間，廣州供電局成功建立了中國植物絕緣油及變壓器生產製造、試驗檢測、質量控製、安全運維、火災風險評估等系列的技術標準體系，填補了多項國際空白，從落後於人到國際領先，奠定了廣州供電局在植物絕緣油變壓器研究領域的行業領先地位。

雖說廣州供電局在植物絕緣油變壓器研究領域已有多年經驗積累，但要研發出全國產化的500千伏變壓器產品，仍面臨諸多挑戰。

廣州供電局牽頭研發的世界首台掌握核心智慧財產權500千伏植物絕緣油變壓器。（羊城晚報）

項目團隊成員宋浩永介紹：「全球範圍內成功運行的植物油變壓器最高電壓等級為420千伏，無更高電壓等級的在運變壓器經驗可供參考。因此，在500千伏植物絕緣油變壓器研製過程中，每一步都需要摸著石頭過河。」

經過多年的核心技術攻關，該研發團隊不僅掌握了高電壓等級大型植物絕緣油變壓器的絕緣設計與校核、溫升優化與驗證、材料選擇與製造工藝等關鍵技術，同時變壓器還應用了自主研發的植物絕緣油，實現了關鍵大型綠色裝備的國產化，這標誌著中國在植物油變壓器設計、製造技術領域再上新台階。