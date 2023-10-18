女子醉酒遭當街性侵引多人圍觀拍片　南京警方｢不是強姦｣惹怒網民

10月17日晚，網傳南京玄武區酒吧街一名酒醉女子遭一名男子當街性侵，多人圍觀拍攝影片卻無人制止。10月18日上午，當地警方稱，已核實並非強姦，實情與網傳信息不符，但不便透露更多。然而，南京警方看似「闢謠」的回應，卻引發網民怒批「不作為」「就算是情侶也是強姦！」



有網民在10月16日發貼文稱，10月15日晚上，在南京玄武區1912酒吧一條街，一名醉酒女子遭人當街性侵，數名路人圍觀甚至拍攝影片，卻無人出面制止。

該網民發布數張照片，圖片顯示事發在夜間的繁華商業區地段，確有一名女子躺在地上，一名男子褲子半脫並伏在女子身上，疑似正在對該女子實施性侵。有數名路人在側面或前方圍觀。該網民稱，男方離去後，女方依然不省人事，「目前警方已經介入。」

「沒有強姦這個事，核實了不是強姦。」10月18日上午，南京市公安局玄武分局梅園新村警務人員回應內媒《大風新聞》稱，已核實過，並無強姦案件發生。對於二人是否為情侶，警務人員並未予以回應，稱「反正不是網路上傳的那種樣子。」

事件中，女子不省人事，而男子在疑似性侵後便離去。因此對於警方的回應，網民並不買賬，並怒批警方「不作為」。

網民睇法：



那男的屁股露出來把女生腿分開來一直在動的，非得對著部位拍才行是吧，怎麼就不是強姦了啊，抓這個男的啊，警察拿稅就這樣了是吧



這麼跟各位說吧，如果轄區內發生強姦，殺人等惡性案件，所長，警員的工資悉數受影響，退休的人員退休受影響，副所長升所長受影響，所以有些案件他們也不願意受理



一方昏迷中的性关系 就是性侵



屁股都露出來了還不是 這警方睜眼說瞎話嗎



當街當眾對一名昏迷不醒的女性做出如此行為這不是強姦？！那是什麼？玩呢？這也算闢謠？可服了警方



國人任何事情都遮遮掩掩，而且現在的警察蜀黍，除了會替有錢人擦屁股，還能幹什麼？



就算私了完了，在街頭亂搞傷風敗俗，兩個人都應該抓去拘留

